La desgarradora pérdida que movilizó a una participante a anotarse a MasterChef: "Perdí la pasión por la cocina porque murió mi hija"

A poco de que debutara MasterChef bajo la conducción de Wanda Nara (y con Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis como jurados), Gabriela –una de las nuevas participantes del programa de Telefe- emocionó a todos con su historia de vida.

"La cocina para mí, lo es todo. Es mi cable a tierra, es donde yo descargo si tengo ganas de llorar o tengo ganas de reír en la cocina", comenzó diciendo la concursante, a flor de piel, frente a los chefs.

"Mi hija mayor me convenció de que venga, siempre me vio con mucha pasión. Y en un momento triste de mi vida, esa pasión se me fue", agregó, despertando intriga con sus palabras.

Fue entonces que, ante la consulta de uno de los cocineros, Gabriela abrió su corazón: "Perdí la pasión porque perdí una hija. Perdí a mi hija María Lucía y con ella se fue toda mi felicidad y toda mi alegría. Calculo que a muchos que han perdido un hijo, les han pasado lo mismo. Pero bueno, ella se llevó gran parte de mi alma y necesito recuperarla”, atinó a decir, con lágrimas en los ojos.

Y cerro, muy movilizada: “Así que mi hija me obligó prácticamente a estar acá. Así que se lo agradecí, porque todas las instancias que pasé hasta este momento fueron muy agradables, y creo que con esto yo ya estoy más que satisfecha".

Wanda Nara y Mauro Icardi, lejos de los rumores y especulaciones, confirmaron su reconciliación. Y él, muy contento por esta otra oportunidad, la apoyó con fuerzas en su debut como conductora de MasterChef.

Es importante remarcar que uno de los motivos por los cuales Wanda se habría alejado de Mauro, además de su affaire con China Suárez, habría sido que él prefería que se quedara en su casa con los chicos y no se expusiera en la TV.

Sin embargo, Mauro accedió viajar a Argentina, donde ella está instalada trabajando, y se mostró tan firme como sonriente junto a ella en el programa gastronómico del que forma parte junto a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Dantis.

Mauro se acercó al estudio de Telefe para apoyar a Wanda en su debut al frente del programa gastronómico. Acto seguido, posteó en Instagram una foto abrazándola, los dos muy sonrientes y mimosos: "Muchos éxitos esta noche, mi amor", le dedicó, promocionando la hora del debut, tan contento como ella.