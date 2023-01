Dani La Chepi contó cómo arrancó el año: "Tengo infectado un pezón y volví a fumar"

Dani La Chepi posteó en Instagram una dulce foto con su hija. Y contó que le llegan mensajes de adolescentes comparándose con ella. Esto la llevó a reflexionar sobre lo que se ve en las redes. Sincera, contó su verdad y se animó a mostrarse real, haciendo hincapié en que las redes son una fachada.

"'Ojalá yo llegue a los 43 con ese lomo'... (mensajes de adolescentes que me siguen). (Otros: 'qué asco de flaca'). Este lomo sufre de ansiedad y le cuesta alimentarse bien, por eso tengo ciertos inconvenientes".

"Estamos acostumbrados/as a entrar a las redes sociales y ver cuerpos que parecen perfectos, mujeres que dicen 'aceptate como sos' y no paran de usar filtros, casas que funcionan bien, personas tomando decisiones correctas, 'padres presentes' o familias perfectas que parecen no tener problemas… Y vos del otro lado: '¡Qué suerte tienen! ¿Cómo hacen para ser tan felices?'. NO TODO LO QUE VES ES REAL".

"Las redes sociales a veces te frustran, te hacen sentir que vos solo/a la pifiás, sufrís o tenés problemas. Este año YO lo empecé como el ojete. Tomé malas decisiones. Comparto las que elijo compartir. (Porque algunas involucran a personas que elijo preservar)".

DANI LA CHEPI CONTÓ LO MAL QUE ARRANCÓ EL 2023

En este contexto, Dani reveló sin filtro cómo atraviesa los primeros meses del año.

"Tengo infectado el pezón de mi teta operada. En vez de ir al mastólogo enseguida, solo lo llamé, cuando mi ginecóloga me dijo: 'Si continúa andá a verlo'. En vez de ir a un podólogo cuando sentí dolor en las uñas, agarré el alicate. Cuando mi dermatólogo me dijo: “No te toques, andá a qué te lo haga un profesional. Ahora tengo las uñas que me hacen hablar 6 idiomas cuando me las toco".

"Delegué el arreglo de mi casa y confié demasiado. Ya tuve que hacer el techo, ahora toca romper pisos... Y volví a fumar", contó.

Eso sí, se despidió mostrándose positiva.

"Pero no todo es color gris, empecé el año grabando dos series increíbles. ¿Aprendí algo? Si…. Muchas cosas. No se dejen estar con tema salud. Recordarles que la vida es una de cal y una de arena. La terapia siempre ayuda a estar mejor. La que elijas. Si alguien te hace ruido, dale bola a ese ruido”.

"Y LO MÁS IMPORTANTE... Date tiempo para llorar. Las mujeres lloran y facturan como pueden y quieren hacerlo. Las mamás colapsamos. Y está bien que pase. SIGO ELIGIENDO VER EL VASO MEDIO LLENO. SIGO SONRIENDO PORQUE SE QUE TODO VA A ESTAR BIEN", cerró, buena onda pese a todo.