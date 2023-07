Contundente postura de Darío Barassi sobre la posibilidad de seguir agrandando la familia con Lucía Gómez Centurión: "No hay manera de que venga otra 'Barassita' al mundo"

A casi un año de que las vidas de Darío Barassi y su esposa, Lucía Goméz Centurión, volvieran a llenarse de amor con la llegada Inés (ya tienen a Emilia, de 4 años), el conductor de Ahora Caigo fue contundente al ser indagado por la posibilidad de seguir agrandando la familia.

“No hay manera de que venga otra ‘Barassita’ al mundo. Cerramos la fábrica, somos dos padres con dos manos cada uno, hasta acá llega el amor”, sentenció Barassi en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Mis hijas son los amores de mi vida. Inés tiene 11 meses, toma la mamadera sola, duerme sola, ya dice ‘papá’ y es un ser bastante autónomo. Antes de irme a dormir, paso por el cuarto de cada una para chequear que respiren, que estén bien. Se tienen muchísimo cariño”, agregó el protagonista de C.H.U.E.C.O, la comedia familiar de Disney+.

“Cuando llego a mi casa, me tiro al piso, me disfrazo de Elsa y canto Frozen. Con mi mujer salimos a caminar, jugamos al tenis, o cuando me subo al auto encuentro como mi santuario. Cuando manejo es cuando logro sacarme por un rato al ‘Barassi’ de encima”, cerró el entrevistado, sincero.

DARÍO BARASSI INCOMODÓ A UN PARTICIPANTE CON UNA PREGUNTA EN VIVO

Además de jugar por una gran suma de dinero, los participantes de Ahora Caigo se divierten con el humor de Darío Barassi. Sin embargo, en esta oportunidad, Rada se mostró muy incómodo con el conductor del programa de eltrece.

Así fue el imperdible ida y vuelta:

Barassi: -¿Por qué estás solo, Rada?

Rada: -Creo que no conseguí a la persona indicada.

B: -O sea que el error está en el otro, no en vos.

R:- No, puede ser que el fallo sea mío, por supuesto. Me ponés nervioso.

B: -No, no te pongas nervioso. Contame cuándo fue la última vez que estuviste en pareja.

R: -Hace un año atrás. Habré estado un año. Períodos cortos.

B: -¿Puedo saber por qué cortaron?

R: -No sé, no recuerdo. Fueron discrepancias en la relación.

B: -¿De qué tipo?

R: -Me estás indagando mucho, me ponés nervioso. ¿Seguimos jugando? A los demás los ayudás y a mí me ponés tenso, Darío.

B: -Ya que los participantes no te ponen nervioso, lo tengo que hacer yo. Estabas demasiado tranquilo.

R: -Parece nada más.

¡Qué momento!