El contundente mensaje de Mavys Álvarez a los hijos de Diego Maradona: "Les pido que me disculpen pero fue lo que viví"

A semanas del escándalo que se desató cuando Mavys Álvarez recordó su vínculo con Diego Maradona cuando ella tenía 16 años en Cuba, la mujer volvió a dar su testimonio y contó que fue abusada por el futbolista con su madre del otro lado de la puerta pidiendo verla.

En este contexto, luego de volver a dar su fuertísimo testimonio, les dedicó un contundente mensaje a los hijos de Diego.

A pesar de que lamenta haberlos lastimado con sus palabras, remarcó que no volverá a hacer silencio y que esta es su historia.

LAS PALABRAS DE MAVYS ÁLVAREZ A LOS HIJOS DE DIEGO MARADONA

"Me gustaría decirles que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal. No lo hago con ese objetivo. Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví", expresó en diálogo con Infobae.

Sin embargo, antes de cerrar remarcó que esta es su verdad.

"Ojalá no lo hubiera tenido que vivir de esa manera. Es fuerte, entiendo eso. Estoy convencida de que debe haber sido un padre maravilloso con sus hijas. Pero esta es mi historia, lo que yo viví. No puedo decir otra cosa”, sentenció.