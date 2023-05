Contundente mensaje de Luis Ventura a Jorge Rial en medio de su recuperación tras el infarto: "Venite a la vida"

En medio de la recuperación de Jorge Rial, tras sufrir un infarto en sus vacaciones en Colombia, Luis Ventura abrió su corazón, compartió su preocupación por su colega (y quien fue su gran amigo y socio) y fue contundente al enviarle un mensaje.

“Quiero que lo cuiden a Jorge. Y si no se deja cuidar, cuídenlo igual porque si está enfermo hay que cuidarlo. A mí me llamó una hija de él (Rial es papá de Rocío y Morena) y me dijo que Jorge se estaba muriendo”, comenzó diciendo Ventura en una profunda nota que le dio a LAM.

“Perdón, ¿no se dijo que él estuvo muerto 10 minutos? Entonces, me preocupa. Ojalá esté bien y lo pueda encontrar en algún café, o simplemente saber que está bien. Eso es suficiente para mí”, agregó, sincero.

Más sobre este tema Luis Ventura, picante tras el infarto de Jorge Rial: "Hay alegrías que cuestan la vida"

“Yo lo conozco. Y él cuando se sienta bien, va a empezar a saltar en la cama y a hacer móviles. Pero no está bueno, que se cuide. Capaz estoy hablando bolude... y no quiero lastimarlo, ni ofenderlo”, continuó.

Y cerró, dirigiéndose al conductor: “Yo sé que él no se deja cuidar. Siempre tenés aliados, entonces cuídenlo. Si es un show, háganlo bien. Cuéntenme la verdad, no me hagan sufrir. A mí me angustia. No quiero que me den malas noticias, y para mí sería una mala noticia que le pase algo grave. Que se deje de jod... Que se mejore y que venga a la vida. ¡Venite a la vida! Dale ‘Rialzuela’”.

Más sobre este tema Luis Ventura contó que Jorge Rial le pidió que se hiciera cargo de sus hijas si le pasaba algo: "Me hizo firmar"

FURIOSO DESCARGO DE MORENA RIAL EN LAS REDES

En los últimos días, More Rial estuvo en el centro del debate en todos los medios. A la preocupación por la salud de su papá, Jorge, quien sufrió un infarto mientras disfrutaba de sus vacaciones en Colombia, se le sumó una grave denuncia por un supuesto incendio que habría ocasionado en un hotel en Córdoba.

Y fiel usuaria a las redes sociales, Morena decidió compartir su enojo en un video que subió a Instagram Stories: “Dios mío. Yo me pregunto hasta cuándo van a seguir hablando tantas pelotud…, tantas gilad…, tantos inventos”, comenzó diciendo.

“Si ustedes no saben del tema, o no saben de los problemas, de la salud de la gente, ¿para qué inventan?, ¿para qué hablan?”, agregó, sin ocultar lo que le genera que hablen de temas referidos a su vida privada.

"Si ustedes no saben del tema, o no saben de los problemas, de la salud de la gente, ¿para qué inventan?, ¿para qué hablan?". G-plus

Y cerró, filosa: “A mí me gustaría saber por qué se meten, por qué inventan, por qué dicen. O sea, ¿no ven que dañan? Y si quieren dañar, dañen a su familia, a su gente y su mundo. Les mando un beso grande a todos”.