La contundente decisión de Dalma y Claudia que habría desatado la crisis que atravesó Gianinna con Osvaldo: "No querían que fuera al cumple de Roma"

Durante el mes de marzo sucedieron una serie de hechos y eventos que tensionaron la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, quienes ya no dudan en mostrarse juntos y enamorados. Datos sueltos y que en su momento habían pasado desapercibidos, para Paula Galoni explicaron gran parte del distanciamiento que experimentó la pareja hace tres meses.

Panelista invitada a la edición especial de Intrusos a la medianoche, la columnista del ciclo radial Esto no es Hollywood afirmó luego del breve repaso de los polémicos vínculos que estableció Osvaldo a lo largo de su vida: “Daniel tiene relaciones tóxicas”.

Ahí, la periodista se explayó: “Lo que a mí me contó Fernanda Iglesias es que la pelea que tuvieron después de que aparecieran las fotos juntos en la Patagonia se dio porque Roma, la sobrina de Gianinna, y Momo, el hijo de Daniel y Jimena Barón, cumplen casi el mismo día, y festejaban el mismo fin de semana. No me pregunten por qué, pero ni Dalma ni Claudia Villafañe querían que Daniel vaya al cumpleaños de Roma, pero Gianinna ya lo había invitado…”.

En concreto, Momo cumplió sus siete años el miércoles 10 de marzo, mientras que Roma alcanzó los dos años el viernes 12 de marzo, con lo cual ese fue el fin de semana de los festejos. “Ni Dalma ni Claudia querían que fuera, parece que a él le llegaron los rumores. Y también como que era un tipo complicado. Entonces, Daniel se enojó con Gianinna porque lo invitó y desinvitó al cumple”, cerró Paula Galoni sobre la crisis que superaron Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.