Confirmaron el reingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano 2022: qué hará y cuánto tiempo estará

Desde que Santiago del Moro anunció que Alfa volvía a la casa de Gran Hermano 2022 las aguas de la polémica se dividieron. En A la Barbarossa, donde Coti expresó su descontento con la decisión, especularon con que el reingreso del concursante no sería permanente.

“La polémica es si él entra a hacer un asado y se va o si él va a participar de la final”, lanzó Analía Franchín, mientras Pía Shaw mencionaba un hecho muy importante.

“Chicos, el viernes él está organizando una mega fiesta. Así que Alfa va a ir un rato y va a salir”, reveló la periodista, sobre el festejo que hará el fin de semana.

Paulo: "Él nos invitó a una fiesta, a todo el mundo, el día viernes y hoy nos traía la pulserita". G-plus

ALFA VUELVE A GRAN HERMANO 2022, EN MEDIO DE UNA POLÉMICA

En el ciclo, entre las opiniones que soltaron sobre cómo podría ser el regreso de Walter a la casa, soltaron que el concursante podría aparecer con un disfraz.

Vale recordar que Gastón Trezeguet, exparticipante de la primera temporada del reality, volvió en la tercera edición usando una máscara de Bart Simpson y se quedó durante dos semanas.

Mientras que Paulo Kablan y Nancy Pazos se mostraron seguros sobre la corta estadía del concursante. “Él nos invitó a una fiesta, a todo el mundo, el día viernes y hoy nos traía la pulserita”, contó el periodista.

“Alfa dijo que hoy venía a traer las pulseritas de la fiesta, me faltó darles la información, y ayer me dijo que se iba a probar ropa a una nueva marca. Eso fue lo que me dijo”, aseguró ella.