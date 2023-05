Cinthia Fernández reveló su sueño más profundo de toda la vida: "Siempre quise trabajar con ella"

Cinthia Fernández, en diálogo con sus seguidores de Instagram a través de sus stories, reveló su sueño más profundo de toda la vida.

"¿Te gustaría actuar?", le preguntaron. Esta consulta desató la confesión de Cinthia, que desde chica fantasea con trabajar con una reconocida productora.

"De chiquita soñaba trabajar con Cris Morena. Nunca dejé de soñar, pero ya creo que es imposible...". G-plus

"Tal vez, Fran tenga más posibilidades que yo, dice que le encantaría, pero nunca llevé a ningún lado a la peque", contó Cinthia, aclarado que su hija jamás hizo un casting. ¿Qué dirá Cris?

CINTHIA FERNÁNDEZ ESCRACHÓ A LA MUJER QUE LE HABRÍA PEGADO A UNA NENA

Cinthia sumó la foto de la señora que habría cometido maltrato infantil.

"Esta es la hija de p... Si alguien la conoce, por favor déjeme información. No sé qué pasó después, pero fue una situación horrible, era la abuela. Ojalá que se la saquen", sumó, entre lágrimas.

"Les mostraría el video de la nena llorando y pidiendo que no llame a la policía, pero la expongo y es lo que menos quiero. Decía que no la maltrataron, que no le pegaron, que ella se había portado mal. Los otros más grandes ya acostumbrados decían que a ellos también les pegaba así, que era su abuela, mucha bronca y tristeza", cerró, muy triste por lo sucedido.