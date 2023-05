Cinthia Fernández presenció un caso de maltrato infantil en la calle y entre lágrimas relató la fuerte historia.

Entre lágrimas, Cinthia Fernández les contó a sus seguidores que presenció en la calle un caso de maltrato infantil.

"No saben lo que me acaba de pasar, es horrible, había ido a un lugar, estaba manejando y veo que una mujer agarra de la cabeza a una criatura de la edad de mi hija y la empieza a maltratar, muy fuerte, sacudiéndole la cabeza, le pega en plena calle. Pensó que no la veía nadie, yo clavé los frenos y me bajé. Si hubiese sido por mí, la dejaba sin hablar, en el piso, la criatura estaba llorando con dos menores más al lado", relató Cinthia.

"Cuando me bajé le pregunté qué hacía, cómo iba a pegarle así a una criatura... Qué feo que fue, pero yo no me iba a mandar una cagada, empecé a decirle que iba a llamar a la policía y le pregunté a la nena si quería que lo hiciera. Llorando ella me dijo que por favor no, que no le estaba pegando, de hecho el otro nene saltó y dijo que a él también le pegaba. Claramente, la nenita tenía miedo de lo que la otra le hiciera después si yo llamaba para decir lo que estaba pasando", siguió Cinthia, contando que finalmente llamó a las autoridades y vinieron muy rápidamente al rescate.

CINTHIA FERNÁNDEZ ESCRACHÓ A LA MUJER QUE LE HABRÍA PEGADO A UNA NENA

Acto seguido, Cinthia sumó la foto de la señora que habría cometido maltrato infantil.

"Esta es la hija de p... Si alguien la conoce, por favor déjeme información. No sé qué pasó después, pero fue una situación horrible, era la abuela. Ojalá que se la saquen", sumó, entre lágrimas.

"Les mostraría el video de la nena llorando y pidiendo que no llame a la policía, pero la expongo y es lo que menos quiero. Decía que no la maltrataron, que no le pegaron, que ella se había portado mal. Los otros más grandes ya acostumbrados decían que a ellos también les pegaba así, que era su abuela, mucha bronca y tristeza", cerró, muy triste por lo sucedido.