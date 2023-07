Cinthia Fernández retó a Andrés Nara por hablar de la salud de Wanda

Cinthia Fernández le hizo un concreto reclamo a Andrés Nara, por su presencia en los medios en medio de la preocupante incertidumbre sobre la salud de Wanda Nara.

"Fui a la clínica para ver qué pasaba. No me podía comunicar con nadie", dijo Nara en Nosotros a la Mañana.

Angustiado, continuó: "Me llamó la atención que había un blindaje. No querían informar nada de lo que estaba pasando con ella. Me dijeron que ya se había retirado".

Ante el riguroso hermetismo que mantiene la Clínica de Los Arcos sobre la salud de Wanda y la decisión de la propia Nara de no dar-hasta el momento- un parte médico, Cinthia le hizo un reclamó en vivo a Andrés Nara.

EL RECLAMO DE CINTHIA FERNÁNDEZ A ANDRÉS NARA

Cinthia Fernández: -Como fue en el caso de Silvina Luna, la propia familia decide no hablar. Y si hubo hermetismo, creo que por algo es. ¿No creés que deberías guardarte? Decir: "Me abstengo de dar información porque quiero respetar la privacidad de mi hija". No es de mala leche lo que te digo.

Andrés Nara: -No, yo te comprendo. Pero acá hay una cosa que excede, que pasa cualquier situación y por ahí es difícil de comprender...

Pollo Álvarez: -Que es la salud de tu hija.

Andrés Nara: -Claro...

Cinthia Fernández: -Pero podés evitar los medios.

Andrés Nara: -Acá jugamos a lo que vos quieras, pero cuando se habla de salud, hay un límite.

Cinthia Fernández: -Pero yo no te lo digo porque hayas ido a la clínica. No creo que esté mal. El tema es por qué hablar o dar conferencia de prensa en los medios.

Andrés Nara: -Yo no di ninguna conferencia. Simplemente había como 50 medios, en los cuales me atacan. Y ayer fue una tarde terrible, porque yo no dejo de ser Andrés Nara, el papá de ella, tengo una situación complicada y no están dando información.

Cinthia Fernández: -Sí, pero salía la noticia y vos estabas dando notas en programas. Notas telefónicas.

Andrés Nara: -Yo estoy hablando puntualmente de la parte de salud de ayer...

Pollo Álvarez: -Él se preocupó.

Paula Trapani: -Hoy estás como cualquiera de nosotros, preocupado y sin demasiada información.

Andrés Nara: -No, no estoy como cualquiera de ustedes. Yo soy el padre y hay una diferencia abismal.