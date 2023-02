Cinthia Fernández fue a un supermercado mayorista y enfureció con los precios

Cinthia Fernández, aun en conflicto con Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus hijas, contó vía Instagram que la pone de pésimo humor ir al mayorista.

"Con la peor de las ondas. Se me explota la cabeza, me suele pasar esto cuando voy al mayorista. Me pone del ort... ¿se entiende? Hay 80 grados de calor y no hay un solo ventilador, don mayorista ponga un ventilador, alguien se va a quedar seco... Levantás los cuatro bidones de 5 litros y la palmás. 48 grados de calor, loco. La levantan en pala, un ventilador, algo, si no les jode. De limpiar el lugar, ni hablemos", se descargó, muy enojada.

Y describió, harta, cómo son sus compras en el supermercado mayorista. "Que cargo el palet, que lo vuelvo a descargar, que lo pongo en mostrador, que lo vuelvo a poner en el changuito, que no funciona nunca, nunca y pesa 80 mil kilos con los bidones, los papeles higiénicos, todo por mayor”, comentó, muy cansada.

CINTHIA FERNÁNDEZ SE MOSTRÓ INDIGNADA POR LO QUE GASTÓ EN EL MAYORISTA

Aunque Cinthia va al supermercado mayorista para ahorrar dinero, gastó más de lo que pensaba.

"Para ganarle a la inflación y gastar un poco menos, aunque no entienden lo que gasté… Encima que te cag... de calor gasté 80 mil, me pone del ort... y cargás como una condenada". G-plus

