Cinthia Fernández se emocionó por un dulce gesto de su hija: "Vio que se me cayó una lágrima por el cansancio y me preparó esta sorpresa"

Durante el fin de semana largo, Cinthia Fernández se mostró muy emocionada por un dulce gesto de una de sus tres hijas. La panelista mostró una foto de su cama tendida con un almohadón de corazón en el medio y se mostró orgullosa de sí misma por cómo crió a sus hijas con Matías Defederico.

"Ando muy cansada. Y hace un ratito me vio que se me cayó una lágrima por el cansancio. Cuando me voy a acostar con ellas como todas las noches, mi bebé grande me preparó esta sorpresa...".

"Me hizo la cama y le buscó un peluche de corazón. Qué hermosas hijas tengo, entienden todo y su corazón es inmenso. Orgullosa de cómo las crie, ya me la besé toda", cerró, orgullosa de Charis, Bella y Francesca.

MARTÍN BACLINI HABLÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE RETOMAR SU RELACIÓN CON CINTHIA FERNÁNDEZ

Consultado por Etchegoyen sobre si Cinthia fue la mujer de su vida, Baclini aseguró que la bailarina "fue su relación más importante y más seria, sin ninguna duda". Además, el empresario reveló cuánto tuvieron que ver las hijas de la panelista en la relación.

“Para mí no es Cinthia. Es Cinthia y las tres nenas. Si fuera Cinthia sola sería otra cosa. Siempre fue así y lo tomo así”, explicó Martín Baclini, que negó que esté en contacto permanente con ellas. “Yo soy un convencido de que cuando uno disfruta mucho de lo que está viviendo, cuando no lo tiene lo extraña menos”, señaló.

“Yo soy muy de soltar en la vida, no extraño momentos. La vida está en movimiento y a veces uno encuentra personas que nunca vio en su vida y que en dos meses se transforman en familia y quizá cumplen esa función”, agregó.