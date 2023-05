Cinthia Fernández acusó a América de censurarla tras su fuertísimo cruce con Karina Mazzocco.

Cinthia Fernández se peleó fuerte con Karina Mazzocco por cómo trató A la tarde las denuncias que recibió por haberles tirado gas pimienta a unos chicos en una fiesta, que tuvo lugar en su barrio cerrado.

En medio del conflicto, la panelista compartió las pruebas que evidenciarían que ya no se puede hablar de ella en América. Esto se dio luego de que le dijera a Pamela David, conductora de Desayuno Americano y pareja de Daniel Vila, que no deberían dejar que los conductores traten así, como lo hizo Karina, temas tan delicados como una denuncia.

"Después de los ataques personales que recibieron Pamela, Flor y Karina, decidieron ignorar todos los temas relacionados a Cinthia Fernández", fue el mensaje que compartió Cinthia. Y sumó, re picante: "¿Quién miente? ¿Quién manda a ignorar? Por decir que me maltrataron sistemáticamente durante dos semanas con un programa a disposición entera de aire para hacer pelota a una mujer... ¿Por qué hay que callarse?".

CINTHIA FERNÁNDEZ VOLVIÓ A APUNTAR CONTRA KARINA MAZZOCO

Acto seguido, volvió a acusar a América de censura. Esta vez, en Twitter.

Y sumó un video en el que cuando Luis Ventura la nombra, Karina le pide que no lo haga más.

"Paren, ¿quieren meterse en líos? Si no quieren, no la nombremos", dijo Karina, dando por terminado el tema.

"Si esto no es censura, ¿qué es? América y Pamela David... Entiendo que haya sido incómodo lo que dije al aire, pero para con vos me manejé con respeto y estoy cansada de que un programa de la señal de tu familia me haga pelota alevosamente. ¿El que dio la orden era alguien de alto rango? ¿Quién censura en esta época? Muy triste", cerró Cinthia, muy enojada.