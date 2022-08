El Chino Leunis reveló por qué cuida tanto su vida privada: "No creo que sea interesante para los demás"

En su rol de conductor de El hotel de los famosos, el Chino Leunis volvió a ocupar un lugar destacado en la TV y este lunes reafirmó su deseo de mantener su vida privada tras la puerta de su casa cuando recordó su separación de Karin Rodríguez y su posterior casamiento con Magdalena Picabea.

En LAM, el Chino contó que disfruta mucho del “combo de amor” que tiene con su esposa y los cuatro hijos de ella, con los que se siente muy a gusto. Ángel de Brito le preguntó por qué se volvió a casar y él le respondió que “porque se enamoró mucho”.

“Uno se casa para toda la vida y yo me casé para toda la vida con Karin pero no funcionaron las cosas y con mucho amor decidimos que la cosa no estaba funcionando, y rompí el paradigma más grande de mi vida”, señaló Leunis, que destacó que todo concluyó muy bien para ambos.

CHINO LEUNIS CONTÓ POR QUÉ LE GUSTA HABLAR POCO SOBRE SU VIDA PRIVADA

“Gracias a Dios, hoy ella está muy feliz, cosa que para mí es una tranquilidad muy grande, sobre todo porque me importa la mamá de mi hija”, dijo, y recordó que Magdalena apareció en su vida “muy, muy pegadito” a su separación.

Ángel le recordó que esta situación le valió algunas tapas de revistas, con titulares complicados, pero el Chino negó que estuviera molesto por eso. “Fueron muy respetuosos, casi un milagro. Yo nunca te mandé un mensaje Ángel para pedirte que no hables de algo”, recordó.

“Es como que naturalmente sucedió, y yo nunca me metí en líos. Y tengo mucho cuidado de mi vida privada, pero no porque sea Sandro, sino porque es como que mi vida privada sea importante para los demás”, aclaró el conductor.

“Me acuerdo que cuando me casé con Maca decían ‘en un absoluto hermetismo’ y yo no tuve eso, me casé. No avisé a nadie pero porque no tenía que avisarle a nadie. Me llamaron de revistas y les decía que me daba vergüenza hablar”, concluyó.