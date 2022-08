Chino Leunis reveló por qué Alex Caniggia pone polémicos apodos: "Es porque no se acuerda los nombres"

Chino Leunis, conductor de El Hotel de los Famosos, reveló un aspecto hasta entonces desconocido de Alex Caniggia, el ganador del programa.

A días de que el reality de eltrece llegara a su fin, el conductor visitó LAM y, además de remarcar que Alex es un "personaje" hermoso, reveló por qué siempre pone polémicos apodos.

Pícaro, Chino contó el motivo por el cual Alex jamás llama a las personas por su nombre de pila.

CHINO LEUNIS CONTÓ POR QUÉ ALEX CANIGGIA LES PONE POLÉMICOS APODOS A LAS PERSONAS

"Alex le pone apodos a la gente porque no se acuerda los nombres, por lo que él se los crea para no quedar mal por no acordárselos...".

"Es por eso lo que hace. Es una regla divina, él es un personaje hermoso”, reveló Chino sobre Alex.