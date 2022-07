El Chino Leunis adelantó cómo será la final de El hotel de los famosos: "El que salga primero en la H..."

El hotel de los famosos entró en su etapa definitoria y mientras los participantes juegan sus últimas fichas para llevarse los 10 millones de pesos, el Chino Leunis brindó importantes datos sobre cómo se filmó la gran final del certamen.

En una entrevista con Maru Leone para Implacables, el actor afirmó que “lo que está pasando también es muy impresionante”. “La respuesta de la gente… creo que están viviendo el reality con mucha intensidad, lo cual es bueno”, aseguró.

El conductor también le restó importancia a las polémicas que surgieron en torno a la final debido a los detalles que se filtraron en las redes. “La final se va a ver a mediados o fines de julio y como pasa habitualmente en los realities, siempre se graban dos finales”, explicó.

EL CHINO LEUNIS REVELÓ UN IMPORTANTE DATO DEL FINAL DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“En este caso, la final estuvo dividida en tres partes y se tomó el tiempo de cada una. Entonces, después gana no el que primero termina la H sino cuando suman los tiempos de las tres pruebas”, agregó el Chino.

“En cuanto a las filtraciones, me parece que gracias a que el programa está bueno y la gente lo mira, es interesante la información que sale”, señaló, sobre los datos que surgieron en las redes sociales en las últimas semanas.

“No me gustaría que sea así, sino que me gustaría que la gente pueda verlo. Tengo amigos que evitan los spoilers, que me dicen ‘no me cuentes, quiero verlo’, y tengo otros que deciden verlo sabiendo lo que pasa e igual lo disfrutan”, cerró el conductor.