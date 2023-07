China Suárez habló de la tierna foto de Pampita paseando con su hija Magnolia Vicuña

China Suárez respondió a las preguntas que sus seguidores le hicieron a través de sus stories de Instagram y no le dio la espalda a quien quiso saber cómo es hoy por hoy su vínculo con Pampita, expareja de Benjamín Vicuña y madre de los hermanos de sus hijos, Amancio y Magnolia.

"¿Tu hija estaba en un shop con la mamá de sus hermanos? Qué bien que tengan esa relación", le comentaron a China, a lo que la actriz respondió que sí junto a una foto de Magnolia y reveló cómo es su relación con Pampita.

"Sí, somos familia y me encanta la relación que tienen mis hijos con sus hermanos... Todos los adultos de esta familia priorizamos a los niños". G-plus

"Sí, somos familia y me encanta la relación que tienen mis hijos con sus hermanos... Todos los adultos de esta familia priorizamos a los niños", sentenció China, quien en su momento se puso en pareja con Benjamín en medio de la escandalosa separación de él con Pampita, signada por la polémica del motorhome.

Foto de Gossipeame.

EL PICANTE RECAUDO QUE TOMARIA CINTHIA FERNÁDEZ ANTES DE TRABAJAR CON LA CHINA

Notero: -¿Trabajarías con la China?

Cinthia Fernández: (primero, hace cara de que no trabajaría con la China) -¡Pará! Si me pagan bien y si no tengo marido, sí. Si tengo marido, salgo corriendo.

Josefina Pouso: -Entonces, si seguís así, vas a trabajar.

Cinthia Fernández: -Cuando yo consiga chongo, ¿me van a robar el marido?

Notero: -¿Cuándo consigue chongo?

Josefina Pouso: -No, el esfuerzo que estamos haciendo...

Cinthia Fernández: -Le voy a pedir uno a la China, total, le deben sobrar.