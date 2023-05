La China Suárez elogió en un vivo a sus ex Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: "Son papás muy presentes"

En medio de un vivo en Instagram, la China Suárez elogió el rol de padre de Benjamín Vicuña, con quien tiene a Magnolia y Amancio, y también el de Nicolás Cabré, el papá de la mayor, Rufina.

“Mis hijos no han llorado por no tener a sus padres juntos, nos ven muy bien. Para mí es depende de cómo uno se los transmite y porque son re presentes”, destacó la actriz en sus redes sociales.

Así, en medio de este ida y vuelta con sus seguidores, Eugenia dejó en claro que antes que cualquier conflicto de pareja la prioridad son sus hijos.

MARCOS GINOCCHIO HABLÓ DE SU SUPUESTO VÍNCULO CON LA CHINA SUÁREZ TRAS LOS RUMORES

Tras los rumores de buena onda entre la China Suárez y Marcos Ginocchio por coincidir en una fiesta, el ganador de Gran Hermano 2022 hizo referencia a los trascendidos.

“Estuviste en la Bresh y en las redes sociales te relacionaron con la China Suárez…”, le dijeron desde LAM y él contestó: “Estuve en la fiesta”.

“No sé si ¿querés decir o aclarar algo?”, insistió el cronista y Marcos sentenció tajante: “No, no”.