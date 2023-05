China Suárez, contundente sobre su relación con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: "Es inconcebible no llevarme bien"

A nueve años de separarse de Nicolás Cabré y a un año y medio de ponerle fin a su relación con Benjamín Vicuña, China Suárez habló a fondo del vínculo actual con los padres de sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

En nota con Intrusos, Guido Záffora puntualizó en el actor chileno, con quien terminó la historia de amor hace menos tiempo y con explosivas diferencias que se hicieron mediáticas.

"Benjamín me dijo que recompusieron la relación, que se llevan muy bien, que charlan", le dijo el notero a la actriz y cantante, en la promoción de la película Objetos, que este 18 de mayo llegó a los cines nacionales.

"Es muy difícil estar todo el tiempo aclarando o desmintiendo. Pero es el papá de mis hijos. Yo tengo eso como lema", dijo China sobre las versiones de mala relación con Vicuña. G-plus

Con contundencia, la China respondió: "Hay muchas cosas con las que se arman muchas novelas. Es muy difícil estar todo el tiempo aclarando o desmintiendo. Pero es el papá de mis hijos. Yo tengo eso como lema".

"Así como tengo muy buena relación con Nico. Para mí es inconcebible no llevarme bien con el papá de mis hijos", sentenció Suárez, dejando a un lado las diferencias y priorizando a sus hijos.

"Así como tengo muy buena relación con Nico. Para mí es inconcebible no llevarme bien con el papá de mis hijos", sentenció. G-plus

CHINA SUÁREZ, TRAS CRUZARSE DOS VECES CON WANDA NARA EN UNA FIESTA

China Suárez también habló con Intrusos de la coincidencia con Wanda Nara en una popular fiesta y dejó en claro cuál es su postura al respecto.

"Estás muy salidora, te vi en la Bresh", le comentó el cronista, y la artista respondió: "Se dio. Está Valentina (Zenere) que vino desde Madrid y me escribió. Y Ornela que es compañera mía en la serie también me dijo muchas veces de salir así que fuimos".

"Pero yo me canso, es como que fui dos fines de semana y cumplí la cuota de salidas. Me gusta mucho bailar", agregó Eugenia.

Acto seguido, el periodista hizo referencia a un posible encuentro con Wanda Nara, quien últimamente comenzó a asistir a la Bresh: "Viste que hay mucha gente con la que te podés encontrar, ¿no te da miedo?". Firme, la China contestó: "No, no me da miedo, está todo bien".

"Vas con amigas y te protegen”, retrucó Záffora. Y Suárez concluyó: "No necesito protegerme de nadie, está todo perfecto. Salgo para pasarla bien, entretenerme, divertirme y ya está".