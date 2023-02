"Es de celofán": Carmen Barbieri ninguneó a Nazarena Vélez en pleno escándalo de Fede Bal

Se destapó un escándalo entre Fede Bal y quien era su novia, Sofía Aldrey, por las infidelidades que el actor de Kinky boots habría tenido. En LAM lanzaron la súper bomba con las charlas íntimas que él habría tenido con otras mujeres que no eran su pareja. Nazarena Vélez, panelista del ciclo de América, solo se limitó a hacer gestos por lo que sucedía y Carmen Barbieri, que hizo su descargo sobre lo que pasó con su hijo, salió al cruce y no se lo perdonó a la panelista.

“La que la estaba gozando era Nazarena. Ponía unas caras, estaba contenta”, lanzó Pampito en Mañanisima (Ciudad Magazine, 10 hs), aludiendo a la actitud que tomó la exvedette y que estaría relacionada al controvertido noviazgo del hijo de Carmen con Barbie Vélez que terminó en la Justicia con denuncias cruzadas por violencia.

En ese momento la animadora del ciclo fue tajante. “¿Si? No la vi. Yo cuando veo a Nazarena veo la pared. Para mí es transparente. Es de celofán Nazarena Vélez”, arrojó. "Yo no la miro, no me interesa las caras que hace. Buena o mala es un problema de ella”, afirmó, pero no quedó ahí.

"Yo cuando veo a Nazarena veo la pared. Para mí es transparente. Es de celofán Nazarena Vélez. Yo no la miro, no me interesa las caras que hace. Buena o mala es un problema de ella". G-plus

TREMENDA FRASE DE CARMEN BARBIERI A NAZARENA VÉLEZ EN MEDIO DEL ESCÁNDALO DE FEDE BAL CON SOFÍA ALDREY

Unos minutos después Carmen volvió a la carga y fue por más. “Los comentarios de la gente que no lo quiere son bárbaros”, señaló, irónica.

Más sobre este tema Carmen Barbieri habló apenada de la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

“Hay que verle las caras a la gente. Diciendo ‘viste, tenía razón’”, dijo, imitando los gestos de Nazarena.

Más sobre este tema Ángel de Brito, descolocado al conocer un insólito detalle de la separación de Fede Bal: "Nunca había escuchado esto"

“Si yo hablara… Si yo hablara. Sabés que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad. Entonces, no hagan caras” G-plus

“Si yo hablara… Si yo hablara. Sabés que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad. Entonces, no hagan caras”, se despachó, enojadísima.

Más sobre este tema La increíble manera en la que Sofía Aldrey descubrió que Fede Bal le era infiel