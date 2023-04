Carina Zampini vuelve a la televisión y no descarta encontrar el amor en Pasaplatos: "La vida te sorprende"

Carina Zampini habló en exclusiva con Ciudad de su regreso a la televisión con Pasaplatos, el programa de cocina que promete encontrar al mejor chef de la Argentina, e hizo referencia también a su presente personal.

La actriz, reconocida también por las ficciones que protagonizó como la mala y en otras la buena, confesó a este portal que es una fanática de la cocina: “Me gusta, aprendo un montón todo el tiempo”.

La conductora tiene todas las expectativas puestas en el nuevo reality de eltrece en el que también participarán los reconocidos chefs Pablo Massey, Juan Gaffuri y Roberto Ottini.

Sobre su vida personal y amorosa, Carina no descarta encontrar a un compañero con quien compartir. “Estoy soltera. Estoy feliz en líneas generales en mi vida. Obviamente que siempre pienso ‘qué bueno sería enamorarme’”, dijo sincera.

Más sobre este tema Carina Zampini quebró en llanto al recordar a Gerardo Rozín: "Duele que se haya ido tan joven"

- ¿Cómo estás viviendo tu regreso a la televisión?

- Bien, muy bien, contenta de hacer este programa, con la ansiedad lógica y la expectativa de estrenar un programa nuevo. Para mí hace muchos años lo más importante es el transitarlo, pasarla bien, tener un buen equipo, lindos compañeros, divertirme y todo eso está.

- ¿Cuáles son las expectativas con Pasaplatos? ¿Cómo va a ser la dinámica?

- Todas las expectativas, todas las que tenemos cuando laburamos y hacemos algo para otros, que lo puedan disfrutar como nosotros cuando lo hacemos, que se puedan entretener y aprender algo de cocina porque hay mucho para aprender.

Lo que tiene Pasaplatos es que, al menos a mí, me resulta sumamente atractivo, es muy dinámico, tiene cosas súper interesantes como por ejemplo que los dos chef, Juan Gaffuri y Pablo Massey, van a competir entre sí para ver quien se consagra como descubridor del nuevo campeón en esta temporada.

En la primera etapa de la competencia pasan decenas de aspirantes que vienen a hacer sus preparaciones para ver si son admitidos en algunos de los equipos que tienen que conformar los chef para la próxima etapa. Ellos solo evalúan el plato, nunca están en contacto con los participantes. A mí me encanta ver cocina, los programas, las competencias.

- Se nota que te gusta la cocina, me imagino que conducirlo para vos es apasionante…

- Y me gusta, aprendo un montón, todo el tiempo, muchos tips y cosas que después uno en el día a día, en lo cotidiano va implementando.

- ¿Te gusta cocinar?

- Me gusta cocinar.

- Tenes un hijo que vive con vos, ¿cocinan juntos?

- Tengo un hijo de 24 que cumple 25. A él le gusta cocinar también, lo que pasa es que él cocina más que cuando puede, cuando es un plan. Se arregla, y cuando tiene ganas se hace una comida más elaborada y cocina muy bien, súper rico.

Yo soy un poco más estructurada, en cambio él inventa, mezcla, te pone un aderezo en un lugar en el que vos decis ‘jamás lo pondría’. Y es re acertado, por lo menos para mí paladar, y estoy intentando ser objetiva, aunque hable de mi hijo.

Más sobre este tema Carina Zampini cumplió 47 años y mostró cómo creció su hijo Manuel Arce

- ¿Cómo estás del corazón en este momento?

- ¿En relación a las parejas, a los amores me preguntas? Estoy soltera. Estoy feliz en líneas generales en mi vida porque estoy bien, tengo un hermoso mundo pequeño con mis amigos, mi familia, mi hijo, conmigo misma.

Obviamente que siempre pienso ‘qué bueno sería enamorarme’, es el mejor de los estados sentirse enamorado, encontrar algún compañero.

- Bueno, quien te dice y quizás te enamorás de algún participante…

- Uno nunca sabe, la vida te sorprende, no estoy cerrada a eso. Prefiero estar sola si no estoy con la pareja que quiero o que me sienta bien, si estoy con alguien que me sume. Yo estoy bien conmigo misma, no necesito llenar espacios a partir de una relación de pareja con alguien, pero estaría re bueno que la vida me cruce un compañero con quien compartir.

"Estaría re bueno que la vida me cruce un compañero con quien compartir". G-plus

- ¿Alguna perlita de algún capítulo que nos puedas adelantar?

- No puedo adelantar nada, no me dejan.

- ¿Algo que les quieras decir a tus seguidores?

- Un montón de cosas, mis seguidoras y seguidores que son muchos y de muchos años son como acompañantes a quienes les agradezco profundamente.