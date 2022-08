Camila Homs habló de la posibilidad de ensamblar la familia que formó con Rodrigo de Paul con su nuevo novio

A casi un mes y medio de que el incipiente romance de Camila Homs con Charly Benvenuto saliera a la luz, la modelo habló de la posibilidad de ensamblar armoniosamente su presente amoroso con la familia que construyó con Rodrigo de Paul y sus dos hijos, en los 12 años que duró su amor.

Luego de dejarle en claro a la notera de Socios del Espectáculo que no hará más declaraciones mediáticas sobre su separación del futbolista, ni de la demanda judicial que los enfrentó, la modelo aceptó dar escuetos testimonios sobre su romance con Charly.

"No voy a hablar de mi vida privada. Ya hablé un montón. Estoy bien así y espero que me respetes", le dijo Homs a la cronista de eltrece.

Dando vuelta la página, la notera le preguntó por Charly Benvenuto: "¿De vos y de tu novio podemos hablar? ¿Estás bien?".

"Podría ser", dijo Homs, cuando la notera le preguntó si está en sus planes ensamblar su nuevo noviazgo con su familia y con su ex, Rodrigo de Paul. G-plus

Con una sonrisa, Camila contestó: "Estoy muy bien. Estoy en pareja, contenta".

"¿Es verdad que se conoció con Rodrigo en el cumple (de su hijo)?", le retrucaron a Homs. Huidiza, respondió: "No. Rodri no estaba, por trabajo. No se conocieron".

Antes de cerrar el breve mano a mano con Camila Homs, la notera de Socios del Espectáculo le preguntó si en un futuro hay posibilidad de ensamblar las familias, y la modelo, ya iniciando la retirada, expresó: "Podría ser".

CAMILA HOMS CONTÓ CÓMO CONOCIÓ A SU NUEVO NOVIO

Dos meses después de que Rodrigo de Paul blanqueara su noviazgo con Tini Stoessel, Camila Homs asumió mediáticamente que ella había iniciado una relación con el empresario Charly Homs.

"Él es cero mediático. Nos conocimos del barrio", dijo la modelo, a principio de julio, luego de que las primeras imágenes junto a Charly, en la noche porteña, se filtran a los medios.