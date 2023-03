Camila Homs deslumbró con un original outfit para entrenar: falda tableada, microtop y medias altas

Camila Homs fue a entrenar al gym de su edificio, como lo hace a diario, y se sacó una cancherísima foto antes de ponerse en movimiento con el objetivo de mostrar su sensual outfit.

Cami lució una falda blanca, muy cortita y tableada, en diálogo con un microtop negro, doble y resistente. Además, sumó medias de caña media con zapatillas grises con plataforma blanca.

¿Un detalle que no pasó desapercibido? Su bolso y botellita de agua para hidratarse están personalizados con su nombre, dicen "Cami Homs". ¡Mega top!

QUÉ DICE RODRIGO DE PAUL SOBRE LA MALA ONDA ENTRE SU EX Y SU ACTUAL NOVIA

En este contexto, Juan cerró contando qué le dijo Rodrigo sobre la tensión entre Cami y Tini.

"Rodrigo me ha manifestado a mí, y soy testigo por sus palabras, que Tini no tiene nada contra Cami ni sus hijos, pero a mí me llama la atención esto que te estoy contando", sentenció, dando más información.