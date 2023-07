Calesiteros criticaron duramente a Juana Repetto tras la polémica por sus dichos

Toro, el hijo mayor de Juana Repetto, se lastimó jugando en una calesita y su mamá, indignadísima, pidió que las cierren porque serían "un peligro".

Aunque Juana aclaró que lanzó una ironía y que en realidad no espera que se deshagan del juego, Adelino Da Costa, integrante de la asociación de calesiteros, la fulminó mediante un tremendo descargo.

"Esta chica que habló de las calesitas nunca se subió a una calesita o se referiría a las calesitas que están en los patios de juego, nada más". G-plus

"Hace 60 años que trabajo en la calesita y nunca se me lastimó un chico, nunca, los chicos vienen con sus padres, con su tutor, con su tío o abuelo, acá recibimos a todos acompañados por un adulto pero también es responsabilidad mía controlar a la criatura", aclaró el trabajador, en contraposición al discurso de Juana en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

E hizo una tajante aclaración con respecto al tipo de calesita que seguramente critica la actriz. "Esta chica que habló de las calesitas nunca se subió a una calesita o se referiría a las calesitas que están en los patios de juego, nada más", sentenció, enojado, defendiendo el tipo de calesita que tiene sortija.

¿QUÉ DIJO JUANA TRAS PEDIR QUE CIERREN LAS CALESITAS?

"Con respecto a las calesitas de las plazas, son peligrosas en serio. Muchos de ustedes me han escrito contando experiencias graves, jodidas", arrancó la actriz.

"Y con respecto a que no hay que prohibir las calesitas sino enseñarles a esos niños y a esos mapadres, yo no me puedo ocupar de criar a niños que no son míos ni de que los mapadres estés ocupándose de que sus niños en su juego, no pongan en riesgo la integridad del resto de los niños con los que están compartiendo el espacio", continuó la madre de Toribio (6) y Belisario (2).