Un bebé sorprendió a Laurita Fernández: lo confundió con Guido Kaczka pero resultó ser un "mini Javier Milei"

El segmento clásico de Los parecidos en Bienvenidos a bordo tuvo a pequeño competidor que llegó vestido con un trajecito y corbata para encantar a todos en el piso. Laurita Fernández arriesgó jugándosela con que podía ser Guido Kaczka, pero su “gemelo idéntico” no era otro que el diputado Javier Milei.

El bebé, llamado Bautista, llegó junto a su mamá y apenas lo vio la conductora no dudó. “Le encanta hablar. Es re Guido. Es un mini Guido. Hasta levanta las cejas como él”, señaló, enternecida.

Sin embargo, los ojazos azules y su enmarañada cabellera negra bastaron para que la animadora llegue al nombre del economista. “¡No lo puedo creer! ¡Es espectacular!”, lanzó, encantada por el divertido parecido.

LAURITA FERNÁNDEZ RECIBIÓ A LOS DOBLES DE FEDE BAL Y CARMEN BARBIERI

En Bienvenidos a bordo, Laurita Fernández trasladó la acción a la terraza del estudio para disfrutar de juegos de verano, pero no por eso dejó de recibir a los dobles de Fede Bal y Carmen Barbieri con los que hizo humor sobre el escándalo de actor con su ex, Sofía Aldrey.

Tras recibir al “parecido” de Fede Bal, al que lo hizo gesticular como su ex, la conductora hizo entrar en escena a la doble de Carmen Barbieri. “Ay, no me digas que la siguiente parecida es justo ella”, dijo Laurita mientras iba en busca de la mujer, que se plegó al juego con rapidez.

“Ay, estamos todos. Vení Fede Bal, no sé por qué siento que tienen una conexión los parecidos. Te hago una pregunta ¿cómo estás?”, le preguntó Laurita a la supuesta Carmen, que se limitó a contestarle: “Y, más o menos”.