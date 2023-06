Bauti Bello habría engañado a Jujuy Jiménez con una brasileña: las fotos del escándalo

A comienzos de este año, Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó, muy contenta, su reconciliación con Bauti Bello, quien hoy por hoy quedó envuelto en un tremendo escándalo.

Pochi de Gossipeame, la cuenta de Instagram dedicada al mundo del espectáculo, compartió a través de sus stories una foto súper polémica que muestra al novio de Jujuy besándose con otra chica en un boliche.

Pochi de Gossipeame, la cuenta de Instagram dedicada al mundo del espectáculo, compartió a través de sus stories una foto súper polémica que muestra al novio de Jujuy besándose con otra chica en un boliche. G-plus

Al joven se lo ve en medio de la discoteca, en Río de Janeiro, Brasil, besándose apasionadamente con una brasileña. "Bauti Bello, hasta las manos", expresó Pochi junto a las tremendas fotos. ¿Qué dirá Sofía?

JUJUY JIMÉNEZ HABLÓ DE SU RECONCILIACIÓN CON BAUTI BELLO

Feliz por este nuevo presente, la modelo dio detalles de cómo fue que decidieron darle una segunda oportunidad al amor: “Hubo reconciliación. En realidad, nunca nos peleamos. El vínculo con él siempre fue desde el amor, yo necesité un tiempo para mí y él esperó”, comenzó diciendo Jujuy en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“El vínculo con él fue desde el amor siempre y siempre hubo comunicación. No me esperaba que él todavía esté, decidí en ese momento ser honesta con lo que me estaba pasando”, agregó, sincera.

Y cerró, a corazón abierto: “Yo estaba en Qatar viendo el Mundial, me cruzo con amigos y primos de él y de repente se me dio por llamarlo con videollamada, y estuvimos como dos horas hablando y dijimos de vernos. Y cuando salimos campeones, decidimos vernos en Buenos Aires. Queda para la historia, fue un encontronazo. Es tan buena persona que quiero proyectar con él”.