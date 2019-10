Baby Etchecopar apuntó contra "los pañuelos verdes" por la muerte de Cacho Castaña: "Escrachándolo, se llevaron la mitad de vida de mi amigo"

La muerte de Cacho Castaña sorprendió al aire a su amigo Baby Etchecopar, que estaba haciendo El Ángel, su ciclo de Radio 10. Con la voz entrecortada por la emoción, el conductor recordó algunos momentos con su amigo y terminó insultando a quienes escracharon al cantante luego de una repudiable frase en TV, en enero de 2018: "Desde antes de Cristo y después de Cristo, los poetas queremos saber qué tienen las mujeres en la cabeza y nunca lo supimos. Entonces, las que tengan en la cabeza (sic), que hagan lo que quieran, muchachos. Relájense. Si la violación es inevitable, relajate y gozá. Es un poco fuerte, pero ese es un refrán viejo, aplicable a muchas cosas. No solamente al hecho de la violación".

"Yo quiero decir que lo quiero mucho y lo voy a querer toda la vida. Lo amo", empezó diciendo Etchecopar, sensibilizado. "A mí no me gusta andar dando notas en las puertas de los sanatorios. No voy a ir velorio. Me queda lo mejor, las épocas en las que no teníamos un mango, los dos juntos. La mano de él agarrándome mi mano cuando yo estaba grave. Los buenos momentos en su casa, los asaditos, esa tarde con (Alejandro) Lerner y Palito (Ortega)", rememoró.

"Cacho estaba muy enfermo, muy gastado. Pero lo gastaron más los hijos de pu... que lo escracharon. Los hijos de pu... que le levantaron las últimas funciones de su vida en los grandes teatros de la Calle Corrientes". G-plus

Baby terminó responsabilizando a los “los chiflados estos de los pañuelos verdes", en alusión a los grupos feministas a favor de la legalización del aborto que repudiaron aquel comentario del cantante, por el deterioro de la salud del cantautor: “Está donde tiene que estar porque estaba sufriendo mucho. Hace dos años no era Cacho. Yo tengo una gran indignación y lo quiero decir públicamente. Cacho estaba muy enfermo, muy gastado. Pero lo gastaron más los hijos de pu... que lo escracharon. Los hijos de pu... que le levantaron las últimas funciones de su vida en los grandes teatros de la Calle Corrientes", lanzó.

"Después de que lo hicieron van a pedir disculpas públicamente. Después de que aparecieron los chiflados estos con los pañuelos verdes a escracharlo en la puerta de los teatros, a tirar piedras. Ustedes, hijos de pu... se llevaron la mitad de la vida de mi amigo". G-plus

"A ustedes, hijos de pu... les hablo. Y ustedes, hijos de pu... saben quiénes son. Ustedes, hijos de pu..., se llevaron el 50 por ciento de la dignidad de Cacho. Y saben, porque van a estar en televisión diciendo que lo lamentan, pasando los videos de él y su música. Después de que lo humillaron hasta que se cansaron", siguió diciendo, furioso.

"Después de que lo hicieron van a pedir disculpas públicamente. Después de que aparecieron los chiflados estos con los pañuelos verdes a escracharlo en la puerta de los teatros, a tirar piedras. Ustedes, hijos de pu... se llevaron la mitad de la vida de mi amigo", continuó. "Ahora van a aparecer un montón de amigos, amigos íntimos y recuerdos, y los 'Cacho fue un fenómeno'. Pero nadie puso la cara cuando lo escracharon y le pegaron”, continuó su descargo.

Más sobre este tema En su última entrevista, Cacho Castaña habló de su adicción al tabaco: "Lo sigo extrañando, me muero por un cigarrillo"

"Tuvo muchos amigos de verdad, no los que aparecen todos los días, de monigote, a hacerse fotos. Yo voy a hablar por mí, no por los demás. Yo no voy a ir al velorio, no voy a aparecer en las revistas. Seguramente después estaré para darle una mano a Marina, la esposa de Cacho, que le dio la vida. Y que quedó sola. Ahora hay que apoyarla a ella. Tampoco voy a pasar un tema de Cacho Castaña, ni ahora, ni mañana ni nunca. Gracias por todo lo que nos diste, nada más", finalizó Baby Etchecopar.