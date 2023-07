Aseguran que Silvina Luna se despertó y presenta una mejoría: "Pidió un vaso de agua"

Silvina Luna tuvo que ser internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano. Luego de que los famosos iniciaran una cadena de oración y pidieran dadores de sangre para la modelo, el comunicador Juan Etchegoyen dio detalles del avance en su delicado cuadro de salud.

El conductor de Mitre Live contó que Silvina se habría despertado. "Silvina Luna evoluciona favorablemente. 'Es impresionante el milagro', me acaban de decir", expresó Juan en Twitter, junto al emoji de corazón.

"Ya podría respirar por sus propios medios. Estoy convencido de que las buenas energías le llegaron", sumó Etchegoyen sobre la salud de Silvina, que hasta ayer estaba con respirador. ¡Mucha fuerza!

FLORENCIA DE LA VE PIDIÓ POR LA SALUD DE SILVINA LUNA EN INTRUSOS

“Hicimos muchísimos éxitos, cantidades de obras en muchísimos teatros. Hemos pasado momentos increíbles, hemos llorado, y a mí me afecta muchísimo lo que está sucediendo. Es una chica que no se merece haber tenido tanta mala suerte en esta vida. No se lo merece”, aseveró la conductora.

“Es una chica que ha sufrido muchísimo, en toda su infancia, desde muy chica en adelante. Uno, quizás la veía como una mujer hermosa, con un físico despampanante y podía pensar que esta mujer puede tener todo lo que quiere en la vida. Lo tuvo, pero también tuvo muchas ausencias, soledad y desamor”, reflexionó.

“Estamos pidiendo por su salud. Si vos creés en algo, prendé una velita para Silvina Luna que está en un estado extremadamente delicado”, concluyó, sensibilizada.