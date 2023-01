La angustia de Flor Ventura a poco de haber ingresado a El Hotel de los Famosos 2: "Me di cuenta de que no estaba siendo feliz"

A poco de haber ingresado a El Hotel de los Famosos 2 (en reemplazo de Charlotte Caniggia que decidió renunciar al programa), Flor Ventura abrió su corazón y no pudo evitar quebrar en llanto en medio de una profunda conversación con Emiliano Rella.

“Vengo acá a tratar de volver a sacar mi mejor versión de mí, hoy. Tanto en vincularme con otras personas, que en algún momento por ahí me costaba, y, también para liberarme un poco del prejuicio o del ‘qué dirán’ y volver a confiar en mí, ¿entendés?”, comenzó diciendo la conductora.

“Yo sé que puedo. Todo lo que quiera, yo sé que puedo. Entonces, es volver a confiar en que me puedo ensamblar en un grupo ya armado, que puedo ganar los juegos”, agregó, visiblemente movilizada.

"Estoy en un momento personal un poco, más a o menos, y me di cuenta de que no estaba siendo feliz. Soy súper insegura, por ejemplo. En el juego, me da terror equivocarme".

Y cerró, con lágrimas en los ojos: “Estoy en un momento personal un poco, más a o menos, y me di cuenta de que no estaba siendo feliz. Soy súper insegura, por ejemplo. En el juego, me da terror equivocarme, ¿entendés?”.

A poco de que Charlotte Caniggia renuncie a El Hotel de los Famosos 2, Flor Ventura sorprendió a sus compañeros tras convertirse en la nueva participante del reality de eltrece y ya se sumó a las internas del programa.

Interesada en el día a día de los concursantes, Flor pidió actualización de todas las novedades: “Quiero que me cuenten todo”, pidió, divertida. Y agregó, muy emocionada por este desafío: “Estoy lista para jugar, estoy lista para darlo todo”.

“Sinceramente, tenía un poco de vértigo por cuál iba a ser la bienvenida, digamos, con la que me recibieran los chicos. Y la verdad es que tanto los chicos como las chicas todos recontra buena onda”, cerró Ventura, en esta primera instancia en el juego.