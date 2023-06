Ángel de Brito reveló la sorpresiva reacción de Luis Ventura tras los robos a las panelistas de LAM: "Yo me quiero hacer cargo"

Luego de que Morena Rial se defendiera de los rumores que la señalaban como la principal sospechosa en el robo a las panelistas de LAM, Marcela Feudale y Estefi Berardi (junto a Mónica Farro que el día del hecho había ido como invitada al ciclo de América), Ángel de Brito sorprendió al revelar el sorpresivo gesto que tuvo Luis Ventura tras conocerse esta noticia.

“No lo iba a contar, pero lo voy a contar. Cuando fue el día del robo, me llamó Luis Ventura y me dijo ‘yo me quiero hacer cargo de lo que le faltó a las chicas, yo lo pongo de mi bolsillo la plata que faltó’”, comenzó diciendo.

“De hecho, me preguntó cuánto era por lo que le faltó a Marcela Feudale, Estefi Berardi y Mónica Farro”, agregó, el presentador, dejando en claro que el panelista de A la tarde quería ayudar en este caso.

Fue entonces que, ante la consulta sobre los motivos que llevaron a Ventura a tomar esta medida, De Brito respondió: “No lo sé. Me lo dijo, pero no lo quiero decir. Le respondí ‘Luis, no hay problema, ya se hizo el canal como corresponde’”. Y cerró: “Lo primero que me dijo él es ‘no lo digas’. Pero bueno, lo lamento. Me pareció una buena acción”.

MORE RIAL MANDÓ AL FRENTE A SU PAPÁ Y REVELÓ DETALLES DE SU NOVIAZGO CON MARÍA DEL MAR RAMÓN

Lejos de que la guerra mediática que comenzó al hacer tremendas declaraciones contra su papá, Jorge, Morena Rial volvió a dar que hablar al hablar del presente sentimental del periodista, quien está de novio con María del Mar Ramón.

Todo comenzó cuando el cronista de LAM, Alejandro Castelo, indagó a la joven sobre lo que siente después de que el conductor blanqueara su historia amor. Fue entonces que Morena dejó en claro que esta relación ya lleva un tiempo.

“A veces se dice que cada vez que tu papá se pone de novio, a vos se te remueven cosas”, fue el comentario de Alejandro. Pero More fue contundente con su respuesta: “Está de novio desde septiembre del año pasado, ¿de qué me hablas?”.

Por último, la influencer fue al hueso con sus declaraciones al referirse a Jorge, quien se encuentra de vacaciones con su pareja, María del Mar Ramón, en Europa: “¡Que no le pase nada porque a Madrid no viajo!”, cerró More, dejando en claro que no hará lo mismo que hizo cuando tomó un vuelo a Colombia al enterarse que el conductor había sufrido un paro de cardíaco.