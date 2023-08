Andrés Nara contó cómo nació su mala relación con Mauro Icardi: "Se ofendió y yo salí a pedir disculpas"

Si bien se encargó de aclarar cómo es su relación actual con su hija Wanda en varias notas que brindó a los medios, en esta oportunidad, Andrés Nara se refirió a Mauro Icardi (el esposo de la empresaria con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella) y reveló cuándo nació la mala relación entre ellos.

“Yo no tengo ningún vínculo con Mauro porque no nos llevamos. Yo tengo mi personalidad y no voy a cambiar jamás, y él tampoco. O sea, es un ida y vuelta”, comenzó diciendo Andrés en LAM, el ciclo que se transmite por América.

Fue allí que ante la consulta de Yanina Latorre (quien estuvo en la conducción en reemplazo de Ángel de Brito) sobre cuál fue el punto de inflexión, el entrevistado se sinceró: “Hubo una situación en un principio donde yo me equivoqué y pedí perdón”, lanzó.

Y cerró, sin vueltas: “Fue cuando me anticipé con la primera nena cuando Wanda estaba embarazada. Mauro quería dar la primicia, obviamente, porque era su primera hija. Cuando yo me entero, todos lo sabían. Yo pedí disculpas porque eso ofendió”.

LA PALABRA DEL PADRE DE WANDA NARA EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE POR LA SALUD DE SU HIJA

En medio de la incertidumbre por saber más datos sobre la salud de Wanda Nara -quien se encuentra internada en el Sanatorio Los Arcos de Palermo- su papá, Andrés, habló con la prensa del tema.

“No sé nada. Me enteré por los medios y por ustedes, y vengo a ver qué pasó”, fue lo primero que atinó a decir Andrés, en diálogo con TN Central y el resto de la prensa que estaba haciendo guardia en el hospital.

. Nunca fumó, nunca tomó, no tienen ningún exceso de nada y es híper sana. Creo que había venido para hacerse un chequeo porque iba a viajar”, agregó.

Por otro lado, el entrevistado fue contundente cuando le consultaron siestaba acompañando a su esposa en el Sanatorio: “. Voy a averiguar y les aviso. Quiero verla a ella”.