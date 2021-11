Andrea del Boca recordó el día en que su hija le confesó que fue víctima de abuso: "Lo largó cuando y como pudo"

La semana pasada Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, reveló en Intrusos que con instruyó a su abogada Paula Ojeda para que inicie los trámites para cambiar su apellido por el de su madre tras denunciar su padre por "abuso sexual y corrupción de menores". En Debo Decir, la protagonista de Antonella le contó a Luis Novaresio cómo fueron las circunstancias en las que la joven decidió hablar sobre su traumática experiencia.

“¿Qué fue lo primero que te pasó cuando ella te dijo ‘me pasó esto con mi papá’?”, le preguntó Novaresio a Del Boca en un tramo de la charle. “Yo sentí que se me abría la tierra debajo mío. Era mucho dolor, porque era el momento en que habíamos vuelto de la cremación de mi papá. Y la verdad es que fue muy duro porque lo largó cuando ella pudo y como pudo”, explicó la actriz, que por estos días estrenó la remake de Perla negra junto a su hija.

“Estábamos con mucho dolor, obviamente, por mi papá. Y cuando lo empezó a contar, era como si tuviera ganas de poder volver el tiempo atrás y cambiarlo. Yo sentía que había cosas que no estaban bien, pero no lo sabía porque yo no estaba”, agregó Andrea. “Cuando tenés un hijo dejas de sentir que sos el centro del mundo, entonces tiene mi clave del teléfono, conoce toda mi vida”, señaló, antes de que Catalina Dlugi le recordara que una ver se mostró preocupada en vivo sobre el paradero de su hija.

“En ese momento yo no lo sabía. Tenía ciertas cosas que no… dibujos, cosas que no estaban bien para ningún chico, menos para la edad que tenía Anna. Pero también es el abuso de poder de una persona adulta con un chico”, concluyó Andrea del Boca sobre el caso de su hija, y agregó que ese tipo de acciones “no se pueden perdonar, y si bien se pueden procesar con ayuda de los seres queridos, siempre queda una cicatriz como recuerdo”.

Anna Chiara está enfrentada con su padre biológico, Ricardo Biasotti, a quien denunció en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43 por "abuso sexual y corrupción de menores".