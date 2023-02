Alak abre con Zolo una nueva etapa en su carrera musical: "Cada vez quiero llegar más alto y más lejos"

-Para mí la música es como un lazo que une tanto otros tipo de arte como a las personas, la música hace que uno conecte con otros y que se sienta parte de algo más grande.

- ¿En que sentís que te diferenciás de los demás artistas?

-Me gustaría pensar que en versatilidad, o que voy en constante cambio, creo que no tengo un objetivo de adónde llegar, solo sé que cada vez quiero llegar más alto y más lejos. No me permito rendirme y quiero compartir esa energía con los que me escuchen.