Agustina Cherri se refirió a las ofertas laborales de Cris Morena a su hija Muna: "No quiero apurar las cosas"

Luego de conocerse que Cris Morena puso su atención en Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, la actriz se sinceró sobre la posibilidad de que su pequeña sea parte de un proyecto de la famosa productora que la catapultó a la fama.

“Estamos viendo qué pasa con su futuro. Muna, por ahora, quiere dedicarse a cantar. Me da un poco de temor, me parece que nunca vamos a poder estar a la altura de lo que fue Chiquititas, no lo sé. Pero siempre hay proyectos dando vueltas”, confesó la actriz que brilla en la obra Votemos, en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Cuando yo empecé, no había redes sociales, era todo distinto. Yo no era todavía la hija de nadie. Muna viene con otro plus de ser ‘la hija de’. Hoy me parece que las redes son un poco violentas. Si ella quiere cantar tiene toda la vida para hacerlo, no quiero apurar las cosas. Ella me da bola, pero yo quiero que estudie, que se forme. La verdad es que estoy sorprendidísima por las ofertas que le llegan”, agregó, feliz por lo que genera su niña.

Y cerró, con humor: “Yo podría retirarme. Tengo más de 35 años de aportes, podría jubilarme. Me causa gracia la cantidad de años de aportes. Lo que sí, soy más cuidadosa a la hora de elegir. Hay poca ficción, la televisión está desapareciendo. También hay que aprovechar el momento y agradecer que uno tiene laburo. Yo creo que todavía lo que me queda así pendiente es el cine”.

AGUSTINA CHERRI REVELÓ SUS DESEOS DE SEGUIR AGRANDANDO LA FAMILIA

A un mes de haber dado a luz a Bono, fruto de su relación con Tomás “Pepo” Vera (con quien ya tiene a Alba), Agustina Cherri –que también tiene a Muna y Nilo con Gastón Pauls- reveló que quiere seguir agrandando la familia.

Así lo reveló la propia actriz en una profunda entrevista que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez: “Cuando quedé embarazada de Bono dije ‘este es el último, último, último’, pero después lo vi nacer y quiero más. Me dan ganas por momentos, pero después digo que no”.

En este sentido, la entrevistada compartió una sentida reflexión a poco de cumplir años: “No veo la hora de actuar todo el tiempo, es mi oxígeno. Cumplí 40 años y empecé a los 6, podría jubilarme, pero me encanta”.

“En abril estrenamos Votemos, una producción de Adrián Suar con un elenco maravilloso”, cerró Cherri, quien no le cerró las puertas a la posibilidad de darle más hermanitos a sus pequeños.