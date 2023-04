Escándalo en el programa Los unos y los otros

Días atras se desató una verdadera batalla en Los unos y los otros, el programa que conduce Andrea Politti por la pantalla de América. Sin ninguna intención de que se cruzaran al aire la producción del programa tuvo que hacer malavares para que la ex mujer, Sandra Igelka y la actual pareja de Rolando Graña, Cielo Latini no se dijeran de todo luego de que ambas se vieran las caras en el ciclo de la ex actriz.

Cielo, panelista de Los unos y los otros, y Sandra Igelka, actual periodista de América Noticias, participaron en uno de los programas que produce Mandarina.

“Imaginate que para Sandra no debe haber sido nada fácil tener que poner cara de nada cuando hacía algunas semanas la actual de Graña había confesado que fue su amante”, comentaron productores del ciclo cuando fueron consultados por el tema.

Lo cierto es que como toda una profesional, la periodista del canal de Palermo se manejó en todo momento con altura y solidez pero a la vez no le gustó nada que las autoridades del canal no tuvieran en cuenta el desagradable momento que le tocó vivir cuando tuvo que poner su mejor cara y compartir la pantalla con la actual mujer de su ex marido.

“La verdad es que fue un momento más que desagradable. No fue nada fácil manejar la situación, no te olvides que hace algunos días Cielo la hizo quedar como una cornuda”, finalizó sobre el tema un productor del ciclo dejando bien en claro que por pedido de ambas partes no volverán a cruzarse ni compartir pantalla.