Araceli González y Gaby Álvarez

Evelyn Botto y Araceli González

Araceli González, acompañada por Fabián Mazzei, y Evelyn Botto, junto a Fede Bal, fueron algunas de las figuras que asistieron a la apertura de un restaurante en Puerto Madero.

Organizada por Gaby Álvarez, la velada combinó cocina mediterránea, elegancia y encuentros sociales, con la presencia de reconocidas personalidades.

Entre los invitados estuvieron el arquitecto y diseñador Javier Iturrioz, Teresa Calandra, Ana Rusconi, Evelyn Botto, Fede Bal, Araceli González y Fabián Mazzei, quienes acompañaron la presentación de este nuevo espacio gastronómico en uno de los barrios más distinguidos de Buenos Aires.