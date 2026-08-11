Anne Hathaway volvió a ser protagonista de una situación insólita en redes sociales. La actriz, que está embarazada de su tercer hijo, asistió a la premiere de The End of Oak Street y su look sobre la alfombra roja generó una ola de especulaciones.

Algunas personas comenzaron a cuestionar en redes la apariencia de su embarazo y llegaron a afirmar que la actriz utilizaba una prótesis para simular su panza. La teoría se viralizó rápidamente y Hathaway decidió contestar de una manera muy fiel a su estilo: con humor.

En lugar de publicar un comunicado o entrar en una discusión, compartió un video del detrás de escena de su preparación para el evento y escribió una frase contundente: “Fake hair, real bump” (“pelo falso, panza real”).

Por qué acusaron a Anne Hathaway de tener una panza de embarazo falsa

La polémica comenzó después de que Hathaway apareciera en la premiere de The End of Oak Street con un look que dejaba su embarazo a la vista.

La actriz eligió un top halter de seda del Atelier Prabal Gurung y jeans de tiro bajo de La Ligne, un conjunto que permitía ver claramente su panza. Las imágenes del evento rápidamente comenzaron a circular por redes sociales.

A partir de allí, algunos usuarios cuestionaron la forma en la que se veía su embarazo y comenzaron a sostener, sin pruebas, que podía tratarse de una panza falsa.

La teoría llegó a tal punto que Hathaway decidió intervenir personalmente y confirmó de manera irónica que su embarazo es real.

La respuesta de Anne Hathaway al rumor

La actriz no necesitó demasiadas palabras para desactivar las versiones.

En el video que publicó en Instagram se la puede ver preparándose para la premiere y mostrando distintos momentos previos al evento. El mensaje que eligió para acompañarlo fue: “Fake hair, real bump”.

La frase hacía referencia a que lo único falso de su look era el cabello, mientras que su panza de embarazo era completamente real.

Hathaway acompañó el mensaje con emojis y tomó con humor una situación que había comenzado a crecer en redes.

Video: Instagram Anne Hathaway

Además, el video mostró otro momento inesperado de la noche: durante una celebración posterior a la premiere, uno de los protectores que llevaba en el busto se desprendió accidentalmente. La actriz reaccionó con naturalidad y continuó disfrutando del evento.

Anne Hathaway está embarazada de su tercer hijo

La protagonista de El diablo viste a la moda confirmó que está embarazada de su tercer hijo el 19 de junio de 2026, a través de un video publicado en Instagram.

En aquella oportunidad, apareció con un vestido blanco y dejó ver su panza de embarazo mientras sonreía. La publicación estuvo acompañada por la frase “Baby, I’m yours”. Su representante también confirmó posteriormente la noticia.

El bebé es fruto de su matrimonio con Adam Shulman, con quien está casada desde 2012. La pareja ya tiene dos hijos, Jonathan y Jack.

A sus 43 años, Hathaway atraviesa así su tercer embarazo mientras continúa con una intensa agenda profesional.

Anne Hathaway disfruta de su último embarazo

Durante esta etapa, la actriz también se mostró más abierta a lucir su panza y experimentar con la moda premamá, en lugar de intentar ocultarla.

Su aparición en la premiere de The End of Oak Street fue justamente una muestra de eso: eligió un conjunto que dejaba su embarazo en primer plano y se mostró sonriente frente a las cámaras.

La actriz también habló sobre lo especial que resulta para ella atravesar este embarazo y sobre la sensación de que se trata de una etapa que pasa rápidamente.

MEXICO CITY, MEXICO - MARCH 30: Anne Hathaway and Meryl Streep during the red carpet for the movie 'The Devil Wears Prada 2 at Anahuacalli Museum on March 30, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Angel Delgado/Getty Images for Disney) Por: Angel Delgado | Getty Images for Disney

El embarazo había sido anunciado después de un proceso que Hathaway describió como inesperado. En una entrevista posterior contó que la llegada de este bebé fue una sorpresa y que ella y Shulman recibieron la noticia con enorme felicidad. }

Meryl Streep y Anne Hathaway en Ciudad de México en el tour El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: Prensa).

El particular momento profesional de Anne Hathaway

El embarazo coincide con un año especialmente intenso para la actriz.

Hathaway volvió a estar en el centro de la escena internacional gracias a su participación en la segunda película de El diablo viste a la moda y también forma parte del elenco de otros importantes proyectos cinematográficos.

Su embarazo se convirtió además en parte de su aparición pública durante la temporada de promoción, aunque la actriz había decidido mantenerlo en privado durante los primeros meses antes de anunciarlo oficialmente.

Ahora, mientras disfruta de su tercer embarazo, Hathaway tuvo que salir al cruce de una de las teorías más insólitas que circularon sobre ella: que su panza era falsa.

Y lo hizo sin polémicas, con una respuesta de apenas cuatro palabras: “Fake hair, real bump”.