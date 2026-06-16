El encuentro frente a The MongolZ registró un pico de más de 642.000 espectadores simultáneos, excluyendo plataformas chinas, reflejando el interés global que despierta el presente del equipo. Días antes, el partido ante Team Spirit había alcanzado más de 912.000 espectadores simultáneos bajo la misma medición.

Este jueves o viernes, con rival y horario aún por confirmar, 9z Globant disputará los cuartos de final del torneo más prestigioso de Counter-Strike, compartiendo escenario con algunas de las organizaciones más históricas y exitosas de la escena internacional.

El camino hacia este logro comenzó apenas unos meses atrás. Tras una profunda reestructuración deportiva, 9z Globant inició 2026 sin puntos en el ranking y con un roster renovado. En menos de seis meses, el equipo logró abrirse paso entre la élite mundial y alcanzar por primera vez los Playoffs de un Major.

9z Globant clasificó a los Playoffs del IEM Cologne 2026 (foto de prensa)

El proyecto reúne talento de toda Latinoamérica: los uruguayos Maximiliano “max” González (27) y Franco “dgt” García (25), los argentinos Ignacio “meyern” Meyer (23) y Luciano “luchov” Herrera (25), y el chileno Matías “huasopeek” Ibáñez Hernández (23). El cuerpo técnico está liderado por el brasileño Bruno “BIT” Fukuda Lima (35), acompañado por el analista Flávio “exp” Calheiros (33). Juntos representan a cuatro países de la región en el escenario más importante de Counter-Strike.

9z Globant clasificó a los Playoffs del IEM Cologne 2026 (foto de prensa)

La emoción por la clasificación quedó reflejada en un video compartido por Frankkaster, CEO y fundador de 9z Globant, donde registra el festejo del equipo tras asegurar su lugar entre los ocho mejores del Major.

Este logro trasciende a una organización, es el resultado de años de una región que soñó con competir entre los mejores del mundo y que nunca dejó de creer que era posible. Detrás de este paso histórico hay una comunidad entera que acompañó el camino y que hoy vuelve a escribir una nueva página en la historia de los esports de la región.