La agenda social porteña suma un nuevo punto de referencia con el lanzamiento del ciclo de los miércoles en La Cava del Hotel Faena Buenos Aires, una propuesta impulsada por Gaby Álvarez que ya se posiciona como uno de los encuentros más exclusivos de la temporada.

Reconocido por su capacidad para conectar personalidades de distintos ámbitos, Gaby Álvarez vuelve a reunir en un mismo espacio a destacados representantes del deporte, la música, la cultura, los negocios, el cine y el entretenimiento, generando una experiencia única de networking, gastronomía y vínculos sociales.

Gaby Álvarez y Moria Casán

La Cava del Hotel Faena: un espacio único en Buenos Aires

Ubicada en las profundidades del Hotel Faena Buenos Aires, La Cava alberga una de las colecciones de vinos más importantes de la Argentina. Más de 4.000 botellas descansan entre históricos muros de ladrillo, creando una atmósfera íntima, elegante y sofisticada que convierte cada velada en una experiencia memorable.

Gaby Álvarez y Moria Casán

El exclusivo espacio combina el encanto de una gran bodega con una propuesta gastronómica de excelencia. Cenas a la luz de las velas, catas privadas, menús especialmente diseñados y maridajes cuidadosamente seleccionados forman parte de una experiencia premium que destaca algunas de las etiquetas más prestigiosas del país y del mundo.

Gaby Álvarez consolida un nuevo clásico de la agenda social porteña

Con esta iniciativa, Gaby Álvarez reafirma su lugar como uno de los principales creadores de experiencias exclusivas y encuentros de alto nivel en Argentina. La propuesta apunta a generar un ámbito distinguido donde convergen referentes de distintos sectores en un entorno relajado, elegante y propicio para el intercambio de ideas.