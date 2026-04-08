Guillermo Pfening protagonizó un accidente de tránsito en el barrio porteño de Núñez luego de chocar contra un auto estacionado. Tras el impacto, el vehículo que conducía el actor volcó y generó alarma entre los vecinos de la zona.

El hecho ocurrió en Ciudad de la Paz al 3200 y, según el parte policial, el otro rodado no tenía ocupantes al momento del choque. Personal del SAME asistió rápidamente al lugar y trasladó al actor al Hospital Pirovano para su atención.

Guillermo Pfening, (Foto: Movilpress)

Guillermo Pfening volcó tras chocar en Núñez: cómo está de salud

“Sí, volqué, pero por suerte estoy bien. Ya estoy por volver a mi casa”, aseguró Pfening en diálogo con TN Show, llevando tranquilidad sobre su estado de salud.

De acuerdo a la información oficial, el actor sufrió escoriaciones en su brazo derecho y se encuentra fuera de peligro, con posibilidad de recibir el alta médica en las próximas horas. No hubo otros heridos ni personas involucradas en el accidente, que ahora es materia de investigación para determinar cómo se produjo el siniestro.