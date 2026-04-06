Después de un exitoso 2025, el artista emergente RÁU presenta su nuevo single “Un osito de peluche de Taiwán”, una reinterpretación potente en clave pop rock del icónico tema de Los Auténticos Decadentes. El lanzamiento cuenta con la autorización de su autor, Jorge Serrano, y propone una mirada contemporánea que refuerza la identidad sonora del proyecto.

Con una impronta actual y una estética definida, RÁU transforma esta canción de los 2000 en un track con mayor intensidad y carácter. La versión se apoya en una base de pop rock dinámica que contrasta con la lírica original, generando una nueva lectura emocional sobre el amor, el deseo y las tensiones afectivas.

El single destaca por su nivel de producción internacional. Participan músicos de renombre como Aaron Sterling, reconocido por sus trabajos con Taylor Swift, John Mayer y Lana Del Rey; además de Martín Delahaye, quien ha colaborado con Julieta Venegas y Beto Cuevas. La producción estuvo a cargo de Peter Akselrad, conocido por sus trabajos con Lali, Benjamín Amadeo y Mau y Ricky. Las sesiones se llevaron a cabo entre Nashville, Los Ángeles y Buenos Aires.

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip de tono lúdico y simbólico, donde un oso gigante persigue a RÁU por distintos escenarios urbanos y domésticos. Esta narrativa visual funciona como metáfora de la dualidad emocional que atraviesa la canción.

RÁU es el proyecto artístico de Felipe Raúl González, radicado en Buenos Aires. Su propuesta fusiona pop alternativo y rock con una sensibilidad cinematográfica, inspirada en referentes como Gustavo Cerati, Charly García, Lorde y Billie Eilish. Con este lanzamiento, el artista continúa consolidando su identidad dentro de la nueva escena musical.