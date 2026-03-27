La muerte de Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años que accedió a la eutanasia este jueves 26 de marzo, volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre el derecho a morir dignamente en Europa.

Su historia trascendió el ámbito personal y se convirtió en uno de los casos más emblemáticos en torno a la legislación vigente en España y los límites entre decisiones médicas, judiciales y familiares.

El procedimiento aplicado a Noelia Castillo Ramos se concretó tras un proceso legal que se extendió durante más de dos años y que atravesó múltiples instancias judiciales.

Finalmente, la Justicia europea avaló su decisión, pese a la oposición presentada por su padre, quien intentó frenar el procedimiento hasta el último momento.

Murió Noelia Castillo Ramos: qué se sabe sobre el caso de eutanasia de la española de 25 años | Créditos: El País

QUÉ SE SABE DE NOELIA CASTILLO RAMOS, LA ESPAÑOLA QUE ACCEDIÓ A EUTANASIA

El origen del caso se remonta a octubre de 2022. Luego de haber sido víctima de una agresión sexual múltiple, la joven intentó quitarse la vida el 4 de ese mes. Como consecuencia de la caída, sufrió una lesión medular irreversible que derivó en una paraplejia.

Desde entonces, su cuadro médico estuvo marcado por la imposibilidad de movilidad desde la cintura hacia abajo, dolores crónicos persistentes e incontinencia permanente.

Murió Noelia Castillo Ramos: qué se sabe sobre el caso de eutanasia de la española de 25 años | Créditos: El País

Los informes médicos coincidieron en que no existían perspectivas reales de recuperación ni mejora significativa en su calidad de vida.

Ante ese escenario, en 2024 decidió iniciar formalmente el pedido de eutanasia, amparada por la ley española que regula la muerte asistida desde 2021.

En una primera instancia, el procedimiento fue aprobado por los organismos sanitarios correspondientes. La joven cumplía con los requisitos legales: enfermedad grave, sufrimiento constante y decisión libre, informada y reiterada.

Murió Noelia Castillo Ramos: qué se sabe sobre el caso de eutanasia de la española de 25 años | Créditos: El País

Sin embargo, el proceso dejó de ser exclusivamente médico cuando su padre presentó recursos judiciales para impedir la eutanasia.

El conflicto avanzó por diferentes tribunales. La disputa llegó incluso al ámbito internacional.

En marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó una medida cautelar solicitada para frenar el procedimiento, dejando firme la autorización definitiva.