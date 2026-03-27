Cande Molfese decidió no quedarse callada. En medio de sus vacaciones familiares en Punta Cana, la actriz compartió un video mostrando su desayuno, pero lo que parecía un momento cotidiano terminó desatando una catarata de comentarios negativos sobre su apariencia física.

Cansada de la situación, la ex Violetta volvió a grabarse para TikTok y respondió de manera directa a quienes la criticaron.

“Nunca pensé que iba a tener que hacer un video de este tipo. Realmente me quedé muy impresionada por mi video anterior, que si no lo vieron, les muestro mi desayuno”, arrancó, visiblemente sorprendida por la repercusión.

La actriz recibió cientos de críticas tras un video en el que se muestra desayunando en el caribe.

“Es una agresión que me deprime muchísimo”: el descargo de Cande Molfese

La actriz puso el foco en el tono de los mensajes que recibió. “No puedo creer la cantidad de comentarios negativos que recibo con respecto a mi apariencia. Es una agresión que me deprime muchísimo. Es muy triste porque en general son todas mujeres. ¿Qué necesidad?”, lanzó, dejando en claro el impacto que tuvieron las críticas en su ánimo.

Además, cuestionó la idea de que, por ser una figura pública, debería aceptar este tipo de ataques. “Esto de que tengo que recibir críticas por estar expuesta... La verdad, no es así. Me duele. Me genera inseguridad. No lo puedo creer”, sostuvo.

“Hoy estoy conforme y feliz con quien soy”

En su descargo, Molfese también habló sobre su imagen y los cambios a lo largo de los años. “Yo trato de mostrarme lo más natural posible. Sí, tengo treinta y cinco años, me conocen desde que tengo diecinueve. Y sí, pasaron años en el medio, crecí, por suerte, gracias a Dios. Soy una persona que no tengo ningún tipo de intervención en la cara. No me hice nunca nada, le tengo pánico”, explicó. Y remarcó: “Hoy estoy conforme y feliz con quien soy”.

La actriz hizo una fuerte reflexión y aclaró que le afecta mucho el hate de los usuarios.

Un mensaje directo a los haters

La actriz no dudó en dirigirse a quienes la critican. “Entonces, a vos, que estás del otro lado y escribís todas esas cosas tan negativas hacia mí, que no te hice nada, simplemente te estoy mostrando mi tostada con palta y huevo, me pregunto: ¿qué te pasa por la cabeza?”, disparó.

Sobre el final, dejó una reflexión sobre los estándares de belleza actuales: “Me quedé muy impresionada del concepto de belleza que tenemos hoy en día en el 2026. El tiempo pasa, la vida pasa y es así”.