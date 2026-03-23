Lejos del ruido de Hollywood y con un perfil bajo, Reese Witherspoon eligió Buenos Aires como destino para una escapada íntima que combinó cultura, turismo y gastronomía.

La actriz, que el 22 de marzo celebró su cumpleaños número 50, recorrió la ciudad sin agenda oficial, pero dejó una serie de postales que rápidamente se viralizaron y captaron la atención tanto de fanáticos como de los medios locales.

Uno de los momentos más llamativos del paso de la actriz de Hollywood por la Argentina fue su visita al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Allí, la protagonista de Legalmente rubia recorrió las salas repletas de visitantes, pero casi nadie la reconoció. La propia institución compartió la imagen en sus redes sociales con un mensaje que sorprendió: “Sí, era Reese Witherspoon”, destacaron, al tiempo que agradecieron su visita y la saludaron por su cumpleaños.

Reese Witherspoon celebró sus 50 años en Buenos Aires: las impactantes fotos en icónicos puntos turísticos | Créditos: Instagram @reesewitherspoon

EL PASO DE REESE WITHERSPOON POR BUENOS AIRES

Amante del arte, la actriz pudo apreciar obras de referentes como Frida Kahlo, Diego Rivera, Antonio Berni y Xul Solar, en un recorrido que evidenció su interés por la producción cultural latinoamericana.

Reese Witherspoon celebró sus 50 años en Buenos Aires: las impactantes fotos en icónicos puntos turísticos | Créditos: Instagram @reesewitherspoon

Witherspoon también se mostró disfrutando de uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad: la Casa Rosada. Desde la Plaza de Mayo, posó sonriente con un vestido negro de lunares y anteojos de sol, en una imagen que ella misma compartió en sus redes sociales y que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas.

Reese Witherspoon celebró sus 50 años en Buenos Aires: las impactantes fotos en icónicos puntos turísticos | Créditos: Instagram @reesewitherspoon

La experiencia porteña también incluyó un capítulo gastronómico de alto nivel. La actriz fue vista en el restaurante Roux, ubicado en Recoleta y reconocido por la Guía Michelin. Allí compartió una comida junto a su pareja, el financista alemán Oliver Haarmann, y fue recibida por el chef Martín Rebaudino.