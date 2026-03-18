La actriz Alexandra Paul, famosa por su papel de la teniente Stephanie Holden en la serie Baywatch, fue detenida el domingo 15 de marzo en Wisconsin junto a varios activistas por los derechos de los animales. El grupo irrumpió en la granja de perros Ridglan Farms para rescatar beagles destinados a experimentos científicos.

Según informaron las autoridades del condado de Dane, Paul, de 62 años, fue arrestada junto a unas 19 personas. El grupo, integrado por entre 50 y 60 manifestantes vestidos con trajes protectores blancos, forzó el ingreso a la granja ubicada en Blue Mounds, a unos 50 kilómetros de Madison, y comenzó a sacar perros del lugar.

Elenco de Batwatch (Foto: NBC / IMDB)

La Coalición para Salvar a los Perros de Ridglan aseguró que lograron retirar 31 animales, aunque la policía interceptó a ocho de ellos antes de que salieran del predio. “Algunos de los beagles tomados fueron recuperados y devueltos a Ridglan Farms, pero varios beagles siguen sin ser localizados”, confirmó el sheriff del condado, Kalvin Barrett. En el operativo, también incautaron dos vehículos, herramientas y otras pruebas.

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LA ACTRIZ DE BAYWATCH ALEXANDRA PAUL FUE ARRESTADA POR SALVAR PERROS DE PRUEBAS DE LABORATORIO

Ridglan Farms es una de las dos grandes instalaciones de cría de perros en Estados Unidos que abastecen a laboratorios científicos, lo que la convirtió en blanco de protestas animalistas. Barrett detalló que todos los detenidos “se mostraron cooperativos y respetuosos” durante el procedimiento.

Alexandra Paul (Foto: Instagram @thealexandrapaul)

El sheriff remarcó que la Oficina “comprende lo profundamente que la gente siente por los beagles de Ridglan Farms” y que respetan “el derecho a protestar pacíficamente”. Sin embargo, aclaró que su función es “mantener la seguridad de todos y actuar cuando ocurren actividades ilegales”, e instó a canalizar las preocupaciones “por vías legales y constructivas”.

La revista People confirmó que Alexandra Paul seguía bajo custodia policial al momento de difundirse la noticia, el lunes 16 de marzo. El episodio se da en medio de una creciente presión sobre Ridglan Farms. Según el medio local WKOW 27, la granja acordó con la fiscalía del condado de La Crosse dejar de operar bajo su licencia del Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de Wisconsin (DATCP) y no vender más perros para investigación biomédica a partir de julio de 2026.

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ALEXANDRA PAUL, DE BAYWATCH AL ACTIVISMO POR LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES

Alexandra Paul es reconocida por su militancia en defensa de los animales. En 2017, la arrestaron durante una protesta “sit-in” en un matadero de Oakland, California. Al año siguiente, volvió a ser detenida en una acción de desobediencia civil en Sunrise Chicken Farm.

Alexandra Paul (Foto: Instagram @thealexandrapaul)

En 2019, la policía la detuvo por protestar en Reichardt Duck Farm, en Petaluma, y pasó dos días en la cárcel. En 2020, intentó rescatar un cerdo de un matadero en Vernon y fue arrestada junto a otros seis activistas. Su caso más reciente antes de este fue en 2021, cuando la acusaron de robo menor por tomar dos pollos de un camión de Foster Farms. En marzo de 2023, un jurado la declaró inocente tras un juicio de nueve días en el condado de Merced.

Elenco de Batwatch (Foto: NBC / IMDB)

El compromiso de Alexandra Paul con la causa animal viene desde su adolescencia. Según contó en una entrevista con People en 2011, se hizo vegetariana a los 14 años y adoptó el veganismo a los 47. A los 26, dejó de usar cuero, lana, seda y pieles, e incluyó cláusulas en sus contratos para no usar maquillaje testeado en animales.

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