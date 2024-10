Baywatch es una de las series más exitosas de todos los tiempos, al punto de que se extendió por once temporadas entre 1989 y 2001, e incluso tuvo una fallida versión cinematográfica en 2017. Por sus historias pasaron decenas de actores, y uno de ellos, Michael Newman, murió en las últimas horas.

El actor, interpretó a su homónimo Mike “Newmie” Newman en 150 de los 243 episodios que duró la serie, y su principal característica es que era el único certificado como guardavidas profesional, a diferencia de algunos de sus famosísimos compañeros como Michael Hasselhoff, Pamela Anderson y Carmen Electra.

En este sentido trascendió que Newman, que había sido diagnosticado con Parkinson en 2006, murió este domingo 20 de octubre por “complicaciones cardíacas”, según reveló Mike Felker, el director del documental After Baywatch: Moment in the Sun.

Elenco de la serie Baywatch (Foto: NBC)

QUIÉN ERA MICHAEL NEWMAN, EL ACTOR DE BAYWATCH QUE MURIÓ A LOS 68 AÑOS

“Tuve la oportunidad de ver a Mike la última vez que estuvo consciente. Me miró y, en su estilo habitual, dijo: ‘Llegaste justo a tiempo’”, le dijo Felker a la prensa, y agregó que su partida estuvo rodeada de familiares y amigos.

Newman, que había nacido el 21 de agosto de 1956 en Los Angeles, Newman era guadavidas profesional y también bombero, actividades que desarrollaba en simultáneo con su participación en la serie, añadiéndole un grado extra de realismo. Se jubiló de esas profesiones tras 25 años de servicio.

Michael Newman en la serie Baywatch (Foto: NBC)

Además de Baywatch, Newman participó en el spin off Baywatch nights de 1995, en el telefilm Baywatch: White Thunder at Glacier Bay de 1997 y en los films de bajo presupuesto Welcome to Hollywood y Enemy action.

Newman contó que planeaba retirarse cuando le llegó el diagnóstico, en 2005. “Todo cambió a partir de ese momento. Todas esas cosas que pensaba que iba a hacer con mis hijos y nietos, las fotos que iba a tomar, todos los planes que tenía… se terminaron”, le dijo a la revista People.

