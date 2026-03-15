La ilusión de ver a la Selección argentina frente a España en la Finalissima quedó en la nada. Este viernes, la UEFA confirmó oficialmente la cancelación del partido que debía jugarse el 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Qatar, por la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo con la AFA para reprogramar el encuentro.

El organismo europeo publicó un extenso comunicado en el que detalló los motivos de la suspensión y apuntó directamente a la dirigencia argentina por rechazar todas las alternativas que se pusieron sobre la mesa.

La UEFA explicó que, ante la imposibilidad de jugar en Qatar por el conflicto bélico, intentó encontrar otras sedes y fechas para salvar el partido. La primera propuesta fue disputar la Finalissima en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con un reparto del 50% de las entradas para cada selección. Sin embargo, la AFA rechazó esa opción por no respetar el principio de neutralidad como explicó Claudio “Chiqui” Tapia en una serie de tweets.

Los tweets de Claudio "Chiqui" Tapia sobre la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España (Foto:X / @tapiachiqui)

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SE CANCELÓ LA FINALISSIMA ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA POR FALTA DE ACUERDO ENTRE LA AFA Y LA UEFA

Otra alternativa fue organizar una serie a doble partido: el primero en Madrid el 27 de marzo y la revancha en Buenos Aires en una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028. Tampoco hubo acuerdo.

Incluso se evaluó jugar en una sede neutral en Europa, ya sea el 27 o el 30 de marzo, pero la dirigencia argentina descartó todas esas variantes.

Por su parte, la AFA propuso disputar la Finalissima después del próximo Mundial o el 31 de marzo, pero esas fechas resultaron imposibles para el calendario de la selección española.

Foto: captura TV pública

EL COMUNICADO OFICIAL DE LA UEFA SOBRE LA CANCELACIÓN DE LA FINALISSIMA ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA

“La UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”, señaló el organismo en su comunicado, en el que agradeció la colaboración del Real Madrid, las autoridades de Qatar y la Real Federación Española de Fútbol por intentar encontrar una solución.

La UEFA lamentó que “las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel”.

La Finalissima entre Argentina y España se canceló. Crédito: X

Además, el texto recordó que la Finalissima nació como parte de la colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, reuniendo a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del fútbol internacional. La Selección argentina, actual campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con un contundente 3-0 sobre Italia en Wembley.

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