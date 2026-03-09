A principios de este año, Justina Bustos vivió uno de los momentos más importantes de su vida al convertirse en mamá de Luisa, su primera hija junto a Maxi Pardo.

La actriz presentó a la beba en sus redes sociales un mes después de su nacimiento y desde entonces comparte a cuentagotas algunos momentos de esta nueva etapa.

Justina Bustos presentó a su hija (Foto de Instagram @justabustos)

EL PRIMER CUMPLEAÑOS DE JUSTINA BUSTOS CON SU HIJA LUISA

El 7 de marzo, Justina celebró sus 37 años y la fecha tuvo un significado muy especial: fue su primer cumpleaños con su hija, que ya tiene dos meses.

La actriz festejó con su pareja, familiares y amigos, en una reunión íntima. A través de su cuenta de Instagram, Bustos compartió algunas postales del encuentro, donde se la ve sonriente y disfrutando de la celebración con sus seres queridos.

El primer cumpleaños de Justina Bustos con su hija de dos meses (Foto de Instagram @justabustos)