El 23 de febrero, el mundo del periodismo argentino recibió una noticia que tomó por sorpresa a todos: Daniela Ballester, una de las conductoras más reconocidas de C5N, había sufrido un ACV hemorrágico.

La sorpresa fue doble porque Ballester no encajaba en ningún perfil de riesgo. No fuma, no toma alcohol, va al gimnasio entre tres y cuatro veces por semana, tiene clases de baile y cocina sano para ella y para su hijo. Una vida que, en palabras de su colega Camilo García, era “casi perfecta”.

Esa paradoja fue la que más sacudió al entorno profesional de la periodista. Un ACV en alguien que hacía todo bien deja expuesta una verdad incómoda: no siempre hay algo que se pueda haber hecho de otra manera. Y Ballester lo sabe, y lo dijo.

EL AUDIO QUE LLEVÓ TRANQUILIDAD A TODOS

Tras una semana de internación en un sanatorio del barrio de Palermo, Daniela Ballester decidió romper el silencio de la manera más directa posible: con su propia voz. Envió un audio a Intrusos de América TV, conducido por Rodrigo Lussich, y el mensaje fue tan claro como su tono de siempre:

“Estoy muy bien, me estás escuchando bien porque así estoy. La verdad que no tengo ninguna secuela y eso está buenísimo. La verdad que nada, nada de nada.”

Las palabras no dejaron lugar a la interpretación. Sin secuelas, consciente, lúcida y con el humor intacto. Eso fue lo que quiso transmitir y lo que sus colegas y seguidores necesitaban escuchar después de días de incertidumbre.

UNA CAUSA GENÉTICA QUE NADIE PODRÍA HABER ANTICIPADO

La pregunta que flotaba en el ambiente era inevitable: ¿cómo pudo pasarle esto a alguien tan saludable? Ballester la respondió con precisión y sin rodeos: “Lo que tengo es algo que es genético, o sea, que probablemente yo lo tengo desde chiquita y en un momento se despertó.”

Y fue todavía más contundente cuando cerró la puerta a cualquier culpa o arrepentimiento: “No hay nada que yo podría haber hecho para evitarlo.” La frase no es solo una declaración médica. Es también una manera de procesar lo que pasó sin cargar con el peso de lo que no tenía solución posible.

Daniela Ballester (Foto: Movilpress)

Uno de los médicos que la atendió le dijo algo que Ballester repitió en el audio como si fuera un ancla: “Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar.” Y desde ahí, dijo, está parada.

SU PRESENTE Y LA DECISIÓN QUE ESTÁ EVALUANDO

Desde el sanatorio, Ballester sigue internada pero en proceso de recuperación. El canal, según confirmó Camilo García en el piso de Intrusos, no la apura para volver: “Sigue internada, el canal no la apura para volver”, precisó, dejando en claro que los tiempos los maneja ella.

Y hay algo más que la periodista está pensando en estos días de quietud forzada: si va a regresar con la misma intensidad de antes o con una nueva escala de prioridades. “Estoy supertranquila, tranquila y contenta”, cerró. Y se la escuchó exactamente así.