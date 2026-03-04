Mauro Szeta no llegó a América TV para ocupar un lugar secundario. Desde entonces, su sección en Lape Club Social funcionó con solidez, al punto de que en más de una ocasión tomó el mando del ciclo ante la ausencia de Sergio Lapegüe. Ahora, el canal le propuso ser el conductor de su propio programa.

SÁBADOS A LAS 22, DESPUÉS DE SECRETOS VERDADEROS

Fue Ángel de Brito quien confirmó la noticia desde su cuenta de X. “Irá los sábados a las 22 horas, después de Secretos Verdaderos”, anunció el conductor de LAM.

Mauro Szeta

El estreno está previsto para abril de 2026, y el formato apunta directo a la especialidad que hizo grande a Szeta: “En cada emisión repasará un caso policial desde el lugar de los hechos, con testimonios inéditos. Recorrerá el país investigando todas las aristas”, precisó De Brito. Y cerró con una definición que resume bien el tono del proyecto: “Formato fuerte. Bien a su estilo.”